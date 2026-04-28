Les Huawei Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro ont une date de sortie en France

Huawei dévoile la date de sortie de ses nouvelles montres connectées Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro en France, ainsi que certaines de leurs fonctionnalités.

huawei watch fit5 pro
Crédit : Huawei

Il y a quelques jours, Huawei a présenté sa nouvelle gamme de montres connectées en Chine. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir arriver les Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro en France. Le constructeur vient d'annoncer la date de leur sortie et de leur disponibilité. La présentation des smartwatches pour les marchés internationaux est prévue pour le 7 mai 2026. Elle sera commercialisée dans l'hexagone à partir de la même date.

En plus des traditionnelles options de suivi d'activité physique et de santé, Huawei insiste sur “un design tendance et plusieurs variations de couleurs”, contribuant à une “forte dimension mode pour les jeunes consommateurs urbains”. La marque veut aussi mettre en avant leur compatibilité avec les paiements sans contact en France, via le service de portefeuille numérique Curve Pay, prenant lui-même en charge Google Pay, Apple Pay, ou encore Samsung Pay.

Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro : l’abonnement à Huawei Health+ est offert

L'achat d'une Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro donnera aussi un accès gratuit à Huawei MultiPass. Cette offre inclue notamment l’abonnement Huawei Health+, mais aussi des avantages pour des applications de sport et de fitness tierces, telles que komoot, Naviki, URUNN ou Life Period Tracker.  Le prix des montres n'a pas encore été officialisé, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter du constructeur afin d'obtenir un coupon de réduction de 60 euros sur l'achat d'un des deux modèles.

Si les Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro seront les stars de l'annonce, d'autres produits seront aussi présentés par Huawei. La Watch GT Runner 2 va se décliner en version New Track Legend Edition pour “un suivi de données précis et un accompagnement d’entraînement scientifique pour les coureurs professionnels comme amateurs”. La Watch Ultimate Design se paye quant à elle une Diamond Sparkle Edition, première
smartwatch joaillière de la marque, co-créée avec la designer Francesca Amfitheatrof.

La tablette premium MatePad Pro Max et sa technologie d’affichage PaperMatte sera aussi présente, alors que les écouteurs sans fil FreeClip 2 s'offrent un nouveau coloris Berry Purple.


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