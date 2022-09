Précommande Apple Watch Ultra : où l’acheter au meilleur prix ?

Lors de la keynote du 8 septembre 2022, Apple a annoncé un tout nouveau modèle de montre connectée : l’Apple Watch Ultra. Destinée aux aventuriers et aux sportifs de l’extrême, cette smartwatch saura aussi séduire les utilisateurs qui souhaitent un modèle plus costaud, avec un écran plus grand et plus lumineux. Disponible en précommande chez plusieurs revendeurs, l’Apple Watch Ultra sortira officiellement en France à partir du 23 septembre 2022. Nous allons regrouper ici les offres aux meilleurs prix des différents sites de e-commerce pour l’Apple Watch Ultra.

💰 APPLE WATCH ULTRA : OÙ ACHETER LA MONTRE CONNECTÉE AU MEILLEUR PRIX ?

La keynote Apple du 7 septembre 2022 a vu les annonces très attendues de l’iPhone 14 et des AirPods Pro 2. Mais la principale nouveauté est certainement le modèle de montre connectée destinée aux sports extrêmes : l’Apple Watch Ultra.

Avec un prix de lancement de l’Apple Watch Ultra à 999 €, ce modèle se destine principalement aux utilisateurs qui souhaitent un modèle robuste et adapté à la pratique de leur sport. Il n’existe qu’un seul modèle disponible avec un boitier en titane de 49 mm et une connectivité GPS + Cellulaire par défaut. Vous pourrez uniquement choisir la couleur et le type de bracelet (Boucle Alpine, Boucle Trail ou Bracelet Ocean). Les différents bracelets ont été spécialement conçus pour s’adapter aux différentes pratiques sportives et s’assurer du bon maintien de la montre.

🤔 QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE L'APPLE WATCH SERIES 8 ET L’APPLE WATCH ULTRA ?

Si l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE ont un design très similaire aux précédentes versions, l’Apple Watch Ultra se démarque par son grand écran plat en verre saphir dans son cadran de 49 mm, son boitier en titane ultra-résistant et son gros bouton action orange personnalisable.

L’écran a été conçu pour être lisible en toute circonstance avec une luminosité jusqu’à 2000 nits et un mode nuit. Si les caractéristiques techniques de l’Apple Watch Ultra sont très similaires à l’Apple Watch Series 8, elle embarque tout de même des fonctionnalités uniques comme l’autonomie qui peut atteindre 60 heures au maximum, un GPS amélioré pour assurer un meilleur suivi, un haut parleur supplémentaire pour un meilleur son, une sirène de 86 dB pour alerter en cas de danger, un mode plongée pour gérer les paliers de décompression…

L’Apple Watch Ultra permet également d’accéder à un cadran Wayfinder qui est une boussole améliorée pour retrouver votre chemin en toute circonstance. Enfin, ce modèle Ultra bénéficie de nombreuses certifications qui attestent de sa solidité (WR100, EN13319, MIL-STD 810H, IP6X). Elle est résistante à la poussière et étanche jusqu’à 100 mètres.

