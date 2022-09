Précommande Apple Watch Series 8 : où l’acheter au meilleur prix ?

L'Apple Watch Series 8 vient d’être annoncée aux côtés de l'iPhone 14 lors de la keynote du 8 septembre 2022. Déjà disponible en précommande, la montre connectée de la marque à la pomme sera disponible en France à partir du 16 septembre de la même année. Dans cet article, nous vous proposons les meilleures offres pour acheter la montre connectée Apple Watch Series 8 au meilleur prix du marché en 2022.

💰 APPLE WATCH SERIES 8 : OÙ ACHETER LA MONTRE CONNECTÉE AU MEILLEUR PRIX ?

La keynote Apple du 7 septembre 2022 a été riche en nouveautés. Trois nouveaux modèles d’Apple Watch ont été présentés aux côtés de l’iPhone 14 et des AirPods Pro 2.

Le prix de départ de l’Apple Watch Séries 8 est de 499 €. Tout comme la génération précédente, elle se décline en deux tailles de boitiers : 41 mm et 45 mm.

Niveau coloris, l'Apple Watch Series 8 est disponible en boîtier aluminium avec 4 coloris : minuit, lumière stellaire, argent et PRODUCT(RED). Elle est également proposée avec un boîtier acier inoxydable en 3 coloris également : or, graphite, argent.

Voici les différentes versions d'Apple Watch Series 8 ainsi que leur tarif de départ :

Apple Watch Series 8 GPS 41 mm à partir de 499 €

Apple Watch Series 8 GPS 45 mm à partir de 539 €

Apple Watch Series 8 GPS + Cellulaire 41 mm à partir de 619 €

Apple Watch Series 8 GPS + Cellulaire 45 mm à partir de 659 €

🤔 QUELLES NOUVEAUTÉS POUR L'APPLE WATCH SERIES 8 ?

Niveau design, l’Apple Watch Series 8 n’est clairement pas une révolution. Son aspect extérieur est très proche des modèles précédents. En revanche, à l’intérieur, on retrouve plus de puissance grâce à la nouvelle puce Apple S8 et un nouveau mode basse consommation devrait permettre de doubler l’autonomie.

Côté capteurs, Apple a ajouté un capteur de température corporelle pour détecter si vous avez de la fièvre. Les femmes auront également la possibilité de mieux connaitre leur période d’ovulation. La sécurité de ses utilisateurs est aussi un élément important de cette montre connectée avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité : la détection d’accident de voiture avec appel automatique des secours si nécessaire.

