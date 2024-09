La montre Apple Watch Series 9 est à son prix le plus bas pour les French Days

L'Apple Watch Series 9 fait l'objet d'une belle offre durant les French Days ! À l'occasion d'une vente flash Amazon, la montre connectée de la marque à la Pomme atteint son prix le plus bas.

Amazon profite des French Days 2024 pour proposer l'Apple Watch Series 9 à prix réduit. Au cours d'une offre à durée limitée, la montre connectée disponible dans son format 41 mm et son coloris lumière stellaire est à 359 euros au lieu de 389 euros, soit 30 euros de moins par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

À titre d'information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé par Apple à la rentrée 2023, le prédécesseur de la Watch Series 10 dispose d'un écran Retina OLED LTPO de 1,9 pouce avec une définition de 484 x 396 pixels, une densité de 326 ppi et une luminosité maximale de 2 000 nits. L'Apple Watch Series 9 est également doté de la puce SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, du Neural Engine 4 cœurs et d'une capacité de stockage de 64 Go.

Fonctionnant sous le système WatchOS 10, la montre connectée embarque une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée dont l'autonomie peut atteindre les 18 heures en fonction de son utilisation. Enfin, la connectivité se compose essentiellement de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS et de la norme Wi-Fi 4.