Ces trois voitures électriques à plus de 100 000 € ont été testées jusqu’à la panne, voici celle qui est allée le plus loin

Les voitures électriques sportives promettent de belles performances… mais qu’en est-il de leur autonomie réelle ? Trois modèles parmi les plus puissants du marché ont été poussés à bout, batterie à zéro. Le résultat est étonnant.

Les véhicules électriques haut de gamme ne se contentent plus d’être silencieux et écologiques. Certains rivalisent désormais avec les meilleures sportives thermiques, affichant des puissances dépassant les 900 chevaux et des accélérations fulgurantes. Mais ces performances extrêmes ont un coût : elles impactent directement l’autonomie. Pour mieux comprendre ce que valent vraiment ces modèles sur la route, Carwow a mené un test simple et radical : rouler jusqu’à la panne.

Trois voitures ont été sélectionnées pour l’expérience : la Tesla Model S Plaid, l’Audi RS E-Tron GT Performance et la Lotus Emeya R. Toutes ont été chargées à 100 % puis conduites sur autoroute dans des conditions réelles au Royaume-Uni, avec une température ambiante de 10 °C. Les véhicules ont roulé exclusivement en mode Sport, ce qui sollicite davantage la batterie. Aucune n’a atteint les chiffres annoncés par les cycles d’homologation EPA ou WLTP.

Aucune des trois voitures n’a tenu la distance promise par les constructeurs

La première à s’arrêter a été la Lotus Emeya R, qui a parcouru 311 kilomètres, soit bien en dessous de son estimation WLTP de 484 km. Son efficacité énergétique s’est limitée à 3,6 km par kWh. L’Audi a tenu un peu plus longtemps avec 415 kilomètres et une moyenne de 4,18 km/kWh. La meilleure performance revient à la Tesla Model S Plaid, qui a atteint 475 kilomètres avant de s’arrêter, avec une efficacité de 5,8 km/kWh. C’est remarquable, surtout pour le modèle le plus ancien et le moins cher des trois.

Le test rappelle qu’utiliser le mode Sport n’est pas sans conséquences. La consommation d’énergie augmente fortement, comme pour une voiture thermique utilisée en conduite sportive. Ces résultats ne reflètent donc pas l’autonomie maximale, mais bien une situation réaliste pour des conducteurs qui veulent exploiter les capacités de leur véhicule. Il reste cependant intéressant de voir que l’écart entre les chiffres officiels et les performances réelles peut être important, même sur des modèles premium.