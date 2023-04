Apple Watch : watchOS 10 serait la plus importante mise à jour logicielle depuis 2015

Les utilisateurs de l'Apple Watch pourraient bientôt bénéficier d'une mise à jour majeure du système d'exploitation, Mark Gurman de Bloomberg rapportant que watchOS 10 sera la plus importante mise à jour de la plateforme depuis sa sortie initiale en 2015.

Apple devrait annoncer une nouvelle mise à jour watchOS 10 pour ses montres connectées lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) le 5 juin, en même temps que des mises à jour iOS 17, macOS 14 et d'autres logiciels. Bien que Gurman n'ait pas fourni de détails spécifiques sur les nouvelles fonctionnalités, il a indiqué que watchOS 10 inclura des « améliorations plus importantes » et une interface mise à jour.

Il s'agira d'un changement important pour watchOS, car Apple s'est principalement concentré sur l'amélioration des fonctions de santé et de fitness de la plateforme ces dernières années, avec des changements minimes au niveau de l'interface.

WatchOS 10 promet de nombreux changements

La nouvelle mise à jour logicielle devrait être l'une des priorités d'Apple cette année, étant donné que des changements matériels minimes sont prévus pour les prochains modèles d'Apple Watch. La première version bêta de watchOS 10 sera mise à la disposition des membres du programme des développeurs d'Apple peu après la keynote de la WWDC, et la première version bêta publique devrait être publiée en juillet pour les personnes inscrites au programme gratuit de logiciels bêta d'Apple.

Selon Gurman, les montres Apple de nouvelle génération ne bénéficieront pas de grosses améliorations matérielles mineures. On sait par exemple que le fameux capteur de glycémie n’arrivera finalement pas avant plusieurs années. Apple devrait donc en profiter pour doter sa montre d’une interface remaniée, qui pourrait être la plus grande révision depuis son lancement en 2015.

Apple devrait annoncer watchOS 10 en même temps que les mises à jour de ses autres produits logiciels, notamment iOS 17, iPadOS 17 et les nouvelles versions de quelques-uns de ses appareils, tels que le MacBook. On attend également avec impatience le premier casque de réalité mixte (AR/VR) d’Apple, qui devrait lui aussi être présenté pour la première fois le 5 juin prochain. Apple détaillera également xrOS, son nouveau système d’exploitation.