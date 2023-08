Apple Watch X : une refonte majeure de la montre connectée est prévue pour ses 10 ans

Comme avec l’iPhone X, Apple travaillerait déjà sur une version spéciale de ses Apple Watch, qui viendrait célébrer les 10 ans de ses montres connectées. Au programme, un nouveau design, mais aussi d’autres nouveautés

La première montre connectée d’Apple est sortie au printemps 2015, mais avait originalement été dévoilée fin 2014. À l’occasion des 10 ans de l’Apple Watch l’année prochaine, l’entreprise aurait prévu une refonte majeure pour son Apple Watch, avec de nombreuses nouveautés au programme. Jusqu’à présent, Apple s’était contenté de mises à jour timides pour ses montres connectées, qui ont eu droit à une nouvelle version chaque année depuis leur lancement.

L’Apple Watch Series 6 avait par exemple eu droit à un processeur plus rapide et un capteur SpO2, l’Apple Watch Series 7 à un écran plus grand et l’Apple Watch Series 8 à un capteur de température corporelle. Cette année, le principal changement attendu pour la série 9 est un processeur plus rapide et de nouveaux coloris, mais Apple préparerait une mise à jour plus importante pour le modèle de l’année prochaine.

L’Apple Watch X pourrait offrir de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design

D’après le célèbre journaliste Mark Gurman, qui est généralement toujours bien informé, l’Apple Watch X aurait droit à toute une série d’améliorations. Depuis l'Apple Watch originale, les bracelets se glissent sur les côtés du châssis et se fixent à l'aide d'un mécanisme de verrouillage, mais ce design ne permettait pas à Apple d’améliorer la taille des batteries.

On aurait donc droit à un nouveau système d’attaches magnétiques qui prendra moins de place. Les designeurs d’Apple travailleraient d’ailleurs à réduire l’épaisseur de la montre connectée, et donc son poids.

Au niveau de l’écran, Apple chercherait à remplacer la dalle OLED par une dalle MicroLED, mais cette technologie est toujours très récente et très chère. Il reste donc à voir si l’entreprise américaine pourrait ou non l’utiliser sur sa montre connectée. Pour rappel, il s’agit de cette même technologie d’écran qui sera utilisé dans l’Apple Vision Pro, son premier casque de réalité mixte.

Enfin, Apple aurait également prévu un capteur de tension artérielle pour l'Apple Watch depuis des années, et ce capteur pourrait arriver juste à temps pour le 10e anniversaire de la montre portable. Cette nouvelle Apple Watch X arriverait dès 2024, mais nous en saurons davantage d’ici là.

