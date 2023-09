Apple Watch Series 9 : certains bracelets sont en rupture de stock avant la sortie des nouvelles montres

La sortie des nouvelles montres connectées Apple Watch Series 9 approche à grands pas, et avant cela, le géant américain serait déjà en train de faire le vide dans ses stocks de bracelets.

Comme le rapporte le journaliste Mark Gurman, de nombreux bracelets en cuir pour Apple Watch sont actuellement en rupture de stock sur l’Apple Store. Il semble que le géant américain anticipe déjà l’arrivée imminente de la nouvelle génération, l’Apple Watch Series 9, en se débarrassant déjà des anciens modèles.

Il semblerait qu’Apple ait décidé de s’éloigner des bracelets en cuir, ce qui pourrait impacter son partenariat avec la marque de luxe Hermès. En France, ceux-ci démarrent à 339 euros, et s’envolent jusqu’à 899 euros pour les plus chers. L'année dernière, certains rapports évoquaient déjà le retrait progressif des bracelets Hermès pour l'Apple Watch, mais cela ne s’était pas produit. Apple avait plutôt introduit de nouvelles couleurs pour les bracelets de l'Apple Watch lors du lancement de la génération précédente. Cependant, compte tenu de ces ruptures de stock, nous pourrions voir un changement plus radical dans les accessoires de cette année.

Apple anticipe déjà l’arrivée des Apple Watch Series 9

D’après les informations de Mark Gurman, Apple aurait offert à ses employés des réductions allant jusqu’à 90% sur certains bracelets en cuir, dont ceux d’Hermès. Un bracelet proposé à 899€ passerait donc à seulement 89 euros, une offre plutôt attractive.

Ces fortes réductions auraient précipité les ruptures de stock, une bonne nouvelle pour l’entreprise qui se prépare à lancer une nouvelle génération de montres connectées dès le 12 septembre prochain, aux côtés des prochains iPhone 15. « Plusieurs autres accessoires, dont de nombreux bracelets Solo Loop et la station de chargement MagSafe, bénéficient également d'une remise importante pour écouler le stock », annonce Gurman. On devrait donc s’attendre à de nouvelles itérations lors de la Keynote de la semaine prochaine.

En plus de s’éloigner des bracelets en cuir, il semble qu’Apple a également procédé à un changement de taille au niveau de la conception de ses montres, certaines étant désormais partiellement imprimées en 3D. Il reste à savoir comment cela impactera l’approvisionnement des appareils, mais aussi leurs prix.