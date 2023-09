Apple Watch Ultra 2 officielle : la montre outdoor premium la plus lumineuse au monde

Comme prévu, Apple a présenté plusieurs montres à l’occasion de la keynote du 12 septembre 2023 : les Watch Séries 9 et l’exubérante Watch Ultra 2. Cette dernière reprend le positionnement de la première Watch Ultra : grand boitier, écran lumineux, capteurs nombreux. Si le nombre de nouveautés est limité cette année, elles sont néanmoins assez importantes. Et bonne nouvelle : le prix n'augmente pas.

Le grand jour est enfin arrivé pour Apple. Une fois par an, la firme a présenté ses nouveaux smartphones : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur ses nouveaux produits, ainsi qu’un article résumant l’ensemble des nouveautés. Apple n’a cependant pas présenté que des smartphones. La firme a également profité de l’exposition médiatique exceptionnelle pour annoncer ses nouvelles montres connectées.

Nous y retrouvons bien évidemment les Apple Watch Series 9 qui vont remplacer les Watch Series 8. Nous avons publié un article complet sur cette montre, ainsi qu’un dossier récapitulatif. Mais ce n’est pas tout : Apple en a profité pour remplacer la Watch Ultra, sa montre outdoor ultra premium. Son nom : Apple Watch Ultra 2, sans grande surprise. Elle en reprend en grande partie l’esthétique, avec le boitier de 49 mm et l’écran de 1,92 pouce, bien évidemment, mais également le positionnement sportif à outrance : plongée, randonnée, alpinisme, etc.

Peu de changements dans l'Apple Watch Ultra 2, mais ils sont importants

Les changements entre les deux générations de smartwatches sont assez peu nombreux. Mais ils sont significatifs. À l’extérieur tout d’abord, Apple a modifié le rétro-éclairage de l'écran. Cette dalle est désormais capable d'afficher jusqu'à 3000 nits. Soit l'écran le plus lumineux sur le marché des montres connectées. Naturellement, afficher autant de lumière a certainement un impact sur la batterie de la montre. Cependant, Apple affirme que l'autonomie de l'Apple Watch Ultra 2 ne bouge pas : 36 heures en usage standard et 72 heures avec le mode économie d'énergie.

À l’intérieur, Apple a remplacé le processeur S8 par le processeur S9 que vous retrouvez aussi dans les Apple Watch Series 9. Son atout : mieux gérer l’intelligence artificielle pour apporter des services et des informations pertinentes aux moments où l’utilisateur en a besoin. Rappelons que le S9 a été développé à partir de l’A15 Bionic que vous retrouvez dans 6 iPhone, dont l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Ce processeur sert à animer watchOS 10, la nouvelle mise à jour du système d’exploitation des Apple Watch, dont la principale nouveauté est “Double Tap“, un nouveau geste pour interagir facilement avec la montre. Nous vous conseillons la lecture de notre article détaillant les nouveautés les plus importantes de cette itération.

De menus changements, mais un prix qui ne bouge pas

Pour le reste de la fiche technique, aucun changement. Vous retrouvez le même écran, le même volume de stockage, la même batterie et surtout les mêmes capteurs biométriques et environnementaux. Les rumeurs ont depuis longtemps nié la présence de nouveaux composants liée à la santé et au sport. Nous pensons notamment au tensiomètre et au capteur de glycémie qui ont longtemps été évoqués.

Il ne reste donc plus qu’à évoquer le prix de l’Apple Watch Ultra 2 : il s’élève donc à 799 dollars avec un bracelet, soit le même tarif que le précédent modèle. C'est une bonne surprise, car la firme de Cupertino nous avait habitué à des augmentations tarifaires chaque année. Reste à savoir si cette bonne nouvelle se traduira également sur les prix en euro.