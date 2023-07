Apple Watch : les widgets reviennent en force sur watchOS 10, vous ne pourrez plus vous en passer

Une journaliste américaine a partagé son expérience avec une Apple Watch Series 8 sous watchOS 10. Selon elle, les choix ergonomiques de la firme de Cupertino sont les bons.

Si efficaces, utiles et luxueuses que soient certaines Apple Watch, on ne peut pas dire qu’elles offrent une expérience utilisateur optimale. Apple n’est toujours pas parvenu à trouver l’interface idéale qui permettrait d’utiliser la montre connectée sans même devoir y penser. Selon CNet, avec watchOS 10, la plus importante mise à jour depuis 2015, Apple recentre l’utilisation de l’Apple Watch autour des widgets. Une journaliste en a testé la bêta sur une Apple Watch Series 8.

Depuis 2015, année où fut commercialisée la première Apple Watch, Apple n’a eu de cesse de modifier l’interface de sa montre connectée. Lentement mais sûrement, les widgets ont été abandonnés au profit d’une navigation physique avec la couronne, des notifications et des applis. Avec watchOS 10, Apple fait donc machine arrière et place les widgets au cœur même de la navigation. Par ailleurs, la disposition et l’affichage des cartes changeront automatiquement en fonction de l’heure de la journée et de votre activité.

watchOS 10 remettra les widgets à l’honneur pour naviguer dans l’Apple Watch

Comme le souligne Me Eadicicco, si « la couronne numérique peut rendre la navigation plus naturelle puisque vous ne masquez pas l’écran avec votre doigt, trouver l’application dont vous avez besoin peut se révéler fastidieux si vous avez une longue liste à parcourir ». En ce sens, les widgets proposent une interface tout indiquée. En effet, il suffit de swiper sur l’écran pour faire apparaître différents écrans de widgets. Ce geste instinctif, en conjonction avec l’utilisation de la couronne, devrait grandement faciliter l’utilisation de l’Apple Watch au quotidien.

Si on garde à l’esprit que les montres connectées ne peuvent pas être des appareils polyvalents, alors les widgets sont un bon moyen d’accomplir rapidement des tâches simples : lancer une session de fitness, ajouter un article à la liste de courses, ou encore lancer une minuterie. L’accès au Control Center est lui aussi simplifié, puisqu’il suffira d’appuyer une fois sur la tranche de l’Apple Watch pour afficher les paramètres essentiels de votre montre.

