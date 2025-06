Samsung alerte les utilisateurs de smartphones Galaxy, activez vite ces options de sécurité sans attendre

Le vol de smartphones devient un problème de plus en plus fréquent. Samsung incite les propriétaires de Galaxy à activer de nouvelles protections. Ces fonctions inédites pourraient bien sauver vos données en cas de vol.

Les smartphones font partie du quotidien et concentrent une grande quantité d’informations personnelles. Photos, messages, comptes bancaires ou documents sensibles se retrouvent dans la poche de millions de personnes. Face à l’augmentation des vols de téléphone dans le monde, les fabricants cherchent à renforcer la sécurité. Les utilisateurs, souvent peu attentifs à ces options, se retrouvent exposés à des risques importants lorsque leurs appareils tombent entre de mauvaises mains.

Avec la mise à jour One UI 7, Samsung propose de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour ses smartphones Galaxy. Ces outils, déjà lancés sur le Galaxy S25, arrivent progressivement sur les Galaxy S24, S23, S22, ainsi que sur les modèles pliables Z Fold et Z Flip. Samsung encourage vivement les utilisateurs à activer ces protections pour empêcher l’accès aux données, même si le téléphone est mis hors ligne ou manipulé par un voleur.

Samsung renforce One UI 7 avec le verrouillage hors ligne et la vérification biométrique

Parmi les nouveautés, le “Theft Detection Lock” permet de détecter les mouvements brusques et de verrouiller l’appareil immédiatement. La fonction “Offline Device Lock” bloque l’écran si le téléphone est resté déconnecté trop longtemps. Ces mesures empêchent un voleur de contourner les protections, même sans connexion. Samsung améliore aussi le “Remote Lock”, qui permet de verrouiller le téléphone à distance via le numéro de téléphone associé. L’utilisateur peut ainsi sécuriser son compte et contrôler l’accès à ses données personnelles.

D’après Samsung, d’autres protections comme “Identity Check” exigent une vérification biométrique lorsqu’une modification est tentée dans un lieu inhabituel. Une option appelée “Security Delay” impose un délai d’une heure avant tout changement des données biométriques. Cette période laisse le temps à l’utilisateur de bloquer son appareil à distance. Ces options ne sont pas regroupées sous un seul menu “Verrouillage intelligent”, ce qui peut surprendre certains utilisateurs.

Dans One UI 7, elles se trouvent dans Paramètres > Biométrie et sécurité > Protection contre le vol, ou dans Sécurité et urgence > Samsung Find, selon le modèle. Il est donc normal de ne pas voir un menu unique “Verrouillage intelligent”. Samsung recommande aussi d’utiliser Samsung Find pour localiser, verrouiller ou effacer le contenu d’un téléphone volé. Ces outils montrent la volonté de la marque de protéger les données personnelles et de garder le contrôle même en cas de vol.

Voici comment activer les protections anti-vol sur un smartphone Galaxy