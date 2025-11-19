Les smartphones Android n’intéressent pas les voleurs, et la raison est simple

Les voleurs à l’arraché ne sont pas intéressés par les smartphones sous Android. Les témoignages de victimes se multiplient dans ce sens : après avoir commis leurs larcins, les détrousseurs rendent les téléphones à leurs propriétaires médusés. Pire, certains abandonnent l’éventuel braquage quand ils identifient le téléphone cible. Et la raison est toute simple.

Les vols de smartphone sont quotidiens. Nombreux sont les propriétaires de ces téléphones intelligents à avoir été victime d’un vol à l’arraché, que ce soit en pleine rue, sur la terrasse d’un restaurant ou dans les transports en commun. S’il s’agit d’un vol opportuniste, le mobile sera abandonné s’il est verrouillé. En revanche, il peut s’agir d’un vol plus organisé, première étape vers un recyclage dans un réseau clandestin international.

Pour décourager les vols, Apple et Google (ainsi que les marques qui utilisent Android) ont développé de nombreux outils pour bloquer, voire rendre inutilisable le smartphone. Localisation, même lorsque le mobile est éteint. Verrouillage et effacement à distance. Affichage d’un message à destination des voleurs. Cependant, malgré ces fonctions, les voleurs continuent de sévir. Mais leur comportement change ces derniers temps.

Les smartphones Android boudés par les pickpockets

En effet, les voleurs de téléphones deviennent plus sélectifs. Un article du quotidien britannique London Centric relate en effet plusieurs témoignages intrigants de victimes : certains détrousseurs délaissent leur butin après leur larcin, voire abandonnent avant même d’avoir dérobé quoi que ce soit après avoir découvert la marque du téléphone qu’ils ciblaient. La raison : ils ne veulent pas d’un téléphone sous Android. Un témoin raconte même à nos confrères qu’un voleur est revenu vers lui, lui a tendu le téléphone et lui a dit « Je ne veux pas d’un Samsung ».

Le quotidien a même déterré des ébauches d’études, réalisées sur Londres il y a plusieurs années, qui confirme une proportion en baisse de vols de smartphone sous Android. La raison de cette tendance est relativement simple : c’est à cause des iPhone. Et plus précisément de la valeur d'un iPhone sur le marché de l'occasion. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur n'importe quel site qui vend des smartphones reconditionnés. Les voleurs préfèrent donc chaparder des téléphones Apple parce que le prix de revente des iPhone est toujours aussi fort, alors que celui des modèles sous Android est bien moins élevé. Et ce même si le prix de vente d’un Galaxy S25 Ultra est aussi élevé que celui d’un iPhone 17 Pro Max.