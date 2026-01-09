Plus besoin de redémarrer votre iPhone : Apple installe enfin les correctifs de sécurité en arrière-plan

iOS 26.1 marque enfin l’introduction pour le grand public d’un réglage utile à bien des égards : il renforce la sécurité des iPhone et offre davantage de flexibilité à leur propriétaire. En effet, il permet d’installer automatiquement et sans redémarrage des correctifs légers.

Depuis longtemps, Apple prétend qu’iOS est plus sécurisé qu’Android et la firme de Cupertino pourrait bien enfin exploiter une fonctionnalité appuyant ses dires. Installer une mise à jour sur un appareil de l’écosystème d’Apple est souvent rébarbatif : cette tâche demande un redémarrage, qui empêche de fait les utilisateurs d’utiliser leur iPhone, Mac ou iPad. Résultat : ils la repoussent, privant pendant un certain temps leur appareil de ces précieux correctifs.

Pour pallier cela, tout en offrant une protection supplémentaire aux appareils entre les mises à jour logicielles, Apple avait lancé une fonctionnalité plus qu’utile avec iOS 16 en 2022 : les Améliorations de la sécurité en arrière-plan. Pourtant, la marque à la pomme n’y avait jamais vraiment recouru… jusqu’à maintenant.

iOS 26.1 : les correctifs de sécurité s’installent automatiquement en arrière-plan sur les iPhone, iPad et Mac

Les Améliorations de la sécurité en arrière-plan ont, en effet, été réintroduites avec iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1. Apple vient même d’opérer deux tests à destination des bêta-testeurs d’iOS 26.3 – et des équivalents Mac et iPad.

Concrètement, cette fonctionnalité installe automatiquement (si elle est activée) des mises à jour de sécurité légères, par exemple pour Safari, WebKit ou d’autres bibliothèques système. Généralement, ce paramètre a été activé par défaut lors de l’installation d’iOS 26.1 sur votre iPhone compatible. Pour vérifier si c’est bien le cas, vous pouvez toujours vous rendre dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de la sécurité en arrière-plan. Sur Mac, il faut vous rendre dans le menu Pomme > Réglages Système > Confidentialité et sécurité.

Apple prévient : si jamais une amélioration de sécurité en arrière-plan provoque des incompatibilités avec le système, elle peut être retirée provisoirement afin d’être améliorée, puis réimplémentée dans une mise à jour.

Si pour une raison ou pour une autre vous choisissez de désactiver ce réglage – ce qui n’est pas recommandé –, votre appareil vous prévient : « La sécurité de votre iPhone et de vos données personnelles sera réduite ». En effet, en désactivant ce paramètre, votre appareil recevra ces améliorations de sécurité seulement lors de mises à jour logicielles ultérieures – et donc bien moins régulières.