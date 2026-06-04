Google Pay s’offre une nouvelle fonction de paiement sécurisé pour simplifier votre expérience d’achat en ligne

La firme de Mountain View propose une solution de paiement sécurisé en ligne bien pratique : Google Pay. Mais le géant de la tech entend rendre ce service encore plus fluide grâce au déploiement d’une nouvelle fonction, qui ne fait pas l’impasse sur la sécurité – au contraire même, selon lui.

Google Wallet

Google Pay est la solution de paiement numérique proposée par la firme de Mountain View. C’est elle qui vous permet de régler vos achats sans contact en magasin simplement en approchant votre smartphone Android près du lecteur de carte, mais également de payer en ligne grâce au remplissage automatique et au bouton Acheter avec GPay.

Mais le géant de la tech entend aller encore plus loin pour fluidifier l’expérience d’achat en ligne de ses utilisateurs grâce à une nouveauté bien pratique. C’est sur son blog officiel qu’il l’a annoncé, en même temps que la capacité prochaine pour Google Wallet d’enregistrer vos documents d’identité afin de vous fournir un identifiant numérique. Cette solution de paiement sécurisé inédite intégrée à Google Pay, c’est la fonction de paiement en direct.

Google Pay fluidifie encore plus l’expérience de paiement en ligne

Concrètement, cette nouveauté intègre vos options de paiement – enregistrées préalablement au sein de Google Wallet – directement sur la page de paiement d’un site marchand. Là où cette solution simplifie l’expérience, c’est parce qu’elle permet de contourner les étapes de sécurité supplémentaires (saisie d’un code d’accès unique, identification sur un autre site…) qui peuvent intervenir après avoir cliqué sur « Passer commande ».

Mais Google assure que cela ne se fait pas au détriment de la sécurité, au contraire : « Notre fonctionnalité d'authentification sécurisée des paiements (SPA) mise à jour simplifie ces étapes, tout en offrant un niveau de sécurité encore plus élevé. »

Google Pay paiement direct

Pour le moment, cette solution de paiement sécurisé clé en main est réservée aux commerçants utilisant Airwallex, mais Google fait déjà connaître sa volonté de la déployer auprès de ses « partenaires du monde entier » – Visa, entre autres.

N’oubliez pas toutefois que payer avec une carte virtuelle est pratique, mais que ce n’est pas forcément sans risque, les fraudes restant possibles. Il existe toutefois des moyens de renforcer sa sécurité.


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