Soundcore Boom 2 Plus : la puissante enceinte portable de Anker est à prix cassé, vite !

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante et endurante ? La Soundcore Boom 2 Plus de Anker délivre un son massif de 140 W et profite d’une belle autonomie de 20 heures d’utilisation. Normalement en vente à 199 €, son prix est actuellement en chute libre sur AliExpress où vous pouvez l’avoir à 135,31 € seulement. C’est une bonne affaire !

Soundcore Boom 2 Plus

Les beaux jours sont enfin là et, pour fêter l’arrivée imminente de l’été, AliExpress dévoile des offres irrésistibles. C’est le bon moment pour faire le plein de bons plans. Mais attention, les prix cassés sont éphémères.

Vous souhaitez acheter une enceinte portable qui puisse être utilisée aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur lors de vos aventures ? La Soundcore Boom 2 Plus est le modèle qu’il vous faut. Cette enceinte Bluetooth délivre un son puissant idéal pour animer toutes vos soirées. Habituellement en vente à 199 €, elle passe à seulement 135,31 € sur AliExpress. Profitez-en avant que les stocks ne s’épuisent !

La puissante Soundcore Boom 2 Plus passe à petit prix, vite !

Malgré son petit prix, la Soundcore Boom 2 Plus est une enceinte portable qui ne manque pas d’atouts ! En effet, c’est un modèle qui offre un son premium et puissant. La présence de deux woofers de 50 W et de deux tweeters de 20 W vous permet d’avoir un rendu sonore profond et clair. Les aigus sont nets et les graves sont équilibrés. Grâce à BassUp️ 2.0, la puissance de sortie monte à 140 W pour un son impressionnant.

Ce modèle peut par ailleurs servir de PowerBank. Vous pouvez ainsi recharger vos appareils. La Soundcore Boom 2 Plus dispose d’une batterie qui vous offre jusqu’à 20 heures d’utilisation et il est compatible avec la charge rapide qui vous permet de recharger entièrement l’enceinte en 3 heures. Enfin, son design robuste le rend facile à transporter. Il ne craint pas l’eau puisqu’il est certifié IPX7.


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