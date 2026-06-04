Android Auto : Google Meet s’invite dans votre voiture, vous ne pouvez plus échapper à votre patron

Quelques semaines après que de premiers testeurs ont eu accès à l'application, Google Meet se voit déployé globalement auprès de tous les utilisateurs d'Android Auto. Être sur la route n'est plus une bonne excuse pour rater une réunion.

Catastrophe ! Le réveil n'a pas sonné ce matin et vous voilà en retard à la réunion que vous préparez depuis des mois. Il ne vous reste plus que deux options : faire du 210 km/h sur le périphérique et risquer une amende très salée (ainsi que votre vie)… ou bien participer à cette réunion depuis votre voiture. Comment ? Avec Google Meet et Android Auto bien sûr. Voilà quelques mois que nous savons que l'application de visioconférence arrive incessament sous peu dans l'OS pour voiture. C'est désormais chose faite.

Comme le notent nos confrères d'Android Auto, la dernière mise à jour d'Android Auto apporte donc Google Meet pour tous les utilisateurs. Dès le lancement du système, celui-ci envoie une notification pour prévenir de l'arrivée de l'application. Nul besoin de faire une manipulation de votre côté, l'installation se fait automatiquement. En revanche, il est nécessaire de lancer puis de relancer l'application pour complètement sa configuration.

Sur le même sujet – Android Auto est un excellent compagnon de route… à condition d’oublier toutes ces fonctionnalités de votre smartphone

Google Meet est désormais disponible dans Android Auto

Une fois chose faite, Google Meet fonctionne peu ou prou comme n'importe quelle application téléphone. À ceci près que celle-ci intègre un onglet pour les réunions planifiées (bien sûr synchronisées à partir de votre compte Google) ainsi qu'un onglet historique. Il est possible de rejoindre une réunion à partir de cette interface, puis de parler depuis l'habitacle de votre voiture (en gardant un oeil sur la route).

En réunion, votre smartphone passe en mode En déplacement, qui désactive sa caméra et adapte son interface pour vous aider à vous concentrer sur la route. Il est toujours possible de couper le son ou de se connecter à d'autres appareils Bluetooth. Un bouton permet de quitter la réunion à tout moment. À noter que les liens pour des réunions instantanées apparaissent tout de même dans l'onglet des réunions planifiées.


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