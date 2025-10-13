Apple TV+ change de nom et ça risque de tout compliquer

Ne l'appelez plus Apple TV+. La plateforme de streaming vidéo qui diffuse Severance, Ted Lasso, Foundation, The Morning Show et bien d'autres productions originales change de nom dès à présent.

Contre toute attente, Apple TV+ ne s'appelle plus de cette manière. Discrètement, au détour d'un communiqué vantant le succès du film F1 The Movie au cinéma et annonçant une sortie sur la plateforme de streaming vidéo le 12 décembre 2025, la marque à la pomme a fait savoir qu'elle rebaptisait son service… Apple TV.

“Apple TV+ devient désormais simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique”, nous informe laconiquement l'entreprise. Pourtant, ce changement, qui peut paraître sans importance, n'est pas à prendre à la légère. Si Apple fait de prime abord le choix de la simplicité, il complexifie en fait son offre et brouille les frontières entre ses produits.

Apple TV+ devient Apple TV

Nous avons donc maintenant la box TV Apple TV, l'application Apple TV, qui permet de louer des films, ou de regarder du sport, et dorénavant l'abonnement Apple TV, anciennement Apple TV+, qui donne accès à un catalogue de séries, films, documentaires et autres contenus. Tous cohabitent et partagent le même nom, tout en se référant à des services différents.

Il existait déjà une confusion chez les utilisateurs, qui ne comprenaient pas toujours qu'ils ne peuvent pas voir l'ensemble des contenus de l'app Apple TV avec leur offre Apple TV+. Il va à présent falloir expliquer au grand public que leur abonnement Apple TV ne débloque pas tous les programmes sur Apple TV, potentiellement avec… l'Apple TV comme support matériel.

Dans son annonce, Apple utilise le présent et acte la modification. Mais pour l'instant, le site officiel indique encore Apple TV+, comme les applications sur mobile ou TV. La “nouvelle identité dynamique” promise n'est pas déployée non plus, en tout cas selon nos premières constatations. On attend donc plus de précisions de la part d'Apple, qui a pris tout le monde de court sur ce coup. Le passage d'Apple TV+ à Apple TV ne semble pas synonyme de hausse de prix ou changements en termes de programmation.