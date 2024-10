Apple TV+ rejoint l’offre d’Amazon Prime Video

Apple TV+ cherche de nouveaux abonnés. Pour ce faire, la plateforme va être ajoutée à l'offre d'Amazon Prime Video, qui permet aux abonnés Prime de souscrire à d'autres services au sein de son interface.

Amazon annonce que sa plateforme Prime Video va désormais intégrer l'offre d'Apple TV+. Il sera possible de souscrire au service de streaming vidéo d'Apple directement depuis celui d'Amazon avant la fin du mois d'octobre, apprend-on. Pour l'instant, cette nouveauté ne concerne que les États-Unis, mais nul doute que d'autres pays, dont la France, vont suivre prochainement.

Contrairement à Netflix ou Disney+, qui ne proposent que des contenus disponibles dans leurs abonnements propres, Prime Video est un agrégateur, qui dispose de son catalogue dédié, mais qui permet aussi de louer ou acheter des films et de souscrire à des chaînes, bouquets et offres de tiers. On peut par exemple s'abonner à DAZN, Max, Sky Showtime, AMC+, MGM+ et bien d'autres depuis l'interface d'Amazon.

Ted Lasso dans Prime Video

Le prix de l'abonnement à Apple TV+ via Prime Video sera de 9,99 USD, soit le même tarif qu'en passant par les services d'Apple. L'intérêt de souscrire via Prime Video est d'accéder aux programmes d'Apple TV+ depuis l'application d'Amazon pour disposer de tous ses contenus en un unique lieu et de simplifier la facturation avec un seul gros débit mensuel par mois au lieu de plusieurs petits.

Dans son communiqué, Amazon se réjouit de pouvoir proposer aux utilisateurs de réunir tous leurs programmes au sein d'une “unique application pratique”. Cela peut prêter à sourire quand on a l'habitude de jongler entre plusieurs applications de SVOD, celle de Prime Video étant probablement l'une des moins bien pensées parmi celles des plus grands acteurs du marché. Au contraire, l'interface épurée d'Apple TV+ est peut-être l'une des plus réussies du moment.

“Nous souhaitons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible”, explique Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, qui y voit une opportunité de booster la croissance d'Apple TV+. En plus de ses shows acclamés, comme Ted Lasso, Severance, Slow Horses, The Morning Show, Silo ou For All Mankind, Apple TV+ propose le MLS Season Pass pour un coût supplémentaire.