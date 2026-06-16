Comment ce petit service de streaming en France s’est vendu 22 milliards de dollars à un gros groupe américain

Roku, plateforme de streaming aux faibles parts de marché en France et en Europe, vient d'être rachetée pour 22 milliards de dollars. Derrière cette transaction, on trouve le groupe Fox, qui a bien besoin de se faire une place dans le secteur de la SVOD pour survivre.

Streaming illégal
Crédits : 123RF

Vous avez probablement vu passer son nom sur la page d'accueil de votre smart TV, sans jamais ouvrir l'application. Ou peut-être faites-vous partie des quelques utilisateurs qui, au contraire, apprécient de profiter d'un service de streaming entièrement gratuit, moyennant le visionnage de nombreuses publicités. En France, et globalement en Europe, Roku est bien moins populaire que Netflix, Prime Video ou n'importe quel autre mastodonte du secteur.

Pourtant, la plateforme de SVOD vient d'être rachetée pour la bagatelle de 22 milliards de dollars. L'heureux acquéreur n'est autre que Fox, le géant américain de l'audiovisuel, détenteur de la célèbre chaîne d'information Fox News ou encore de Fox Sports. Ce prix exorbitant n'a rien d'un hasard. Au contraire : il est le signe non seulement d'une tentative du groupe de survivre dans une industrie de plus en plus concentrée, mais aussi de sa volonté de propager sa philosophie sur d'autres plateformes.

Sur le même sujet — Cette smart TV gratuite qui diffuse des pubs en continu rapporte gros, mais pas autant que prévu

Pourquoi la Fox a racheté Roku 22 milliards de dollars

Il faut d'abord souligner que la popularité de Roku est toute autre en Amérique du Nord. Le service est le plus visionné en termes de temps d'écran aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À cela, il faut ajouter que la plateforme dispose d'une quantité gargantuesque de données personnelles, celle-ci étant principalement financée par la publicité. Un atout très intéressant pour un groupe comme Fox.

En effet, la firme se trouve aujourd'hui dans une position très délicate. Elle fait partie des derniers géants du marché à ne pas posséder de service de streaming, et le récent rachat de la Warner par Paramount, qui dispose de sa propre plateforme, a fragilisé encore plus ses fondations; Ajoutons à cela que, contrairement à la plupart de ses concurrents, Fox affiche un objectif idéologique assumé, que la profonde implantation de Roku dans les foyers américains et sa force de frappe publicitaire pourraient bien l'aider à consolider.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des AirPods dotés de caméras : Siri AI, Visual Intelligence, lancement… l’offensive d’Apple se dessine

Apple n’a encore rien confirmé, mais c’est déjà de notoriété publique : la firme de Cupertino développerait trois nouveaux accessoires connectés. Parmi cette salve de produits inédits figurent des lunettes intelligentes…

Le premier vaccin créé à l’aide de l’IA testé sur des humains : quels résultats ?

Pour lutter contre le coronavirus, des chercheurs ont mis au point un vaccin grâce à l’intelligence artificielle. Des humains l’ont reçu afin de vérifier son efficacité. Voici le verdict. Si…

Mettez immédiatement à jour votre Beats Studio Buds, un pirate peut écouter toutes vos conversation à distance

Apple vient de déployer en urgence un patch de sécurité pour ses Beats Studio Buds pour corriger une grave vulnérabilité. Celle-ci laisse en effet le champ libre à n’importe qui…

Google sort Android 17 et Wear OS 7 en même temps, voici tout ce qui arrive sur vos appareils

Google frappe un grand coup avec trois mises à jour majeures lancées simultanément. Android 17, Wear OS 7 et le Pixel Drop de juin arrivent ensemble sur les appareils compatibles….

Il envoie son Google Pixel 9 Pro XL en réparation, il reçoit un Samsung Galaxy S22 Ultra cassé à la place

Un membre de Reddit a raconté sa mésaventure pour le moins insolite avec le service après-vente de Google. Après avoir demandé au constructeur un smartphone Pixel de remplacement, celui-ci a…

La Huawei Watch GT 6 Pro perd plus de 40 % : la montre premium en titane est à un super prix

La Huawei Watch GT 6 Pro, l’une des montres connectées les plus avancées de la marque, profite actuellement d’une réduction de plus de 40%. Au lieu de 379,99 €, elle…

Une faille de sécurité critique dans Microsoft Copilot permet aux pirates de voler nos données en un clic

SearchLeak est une faille de sécurité critique dans Microsoft 365 Copilot Enterprise. Exploitée, elle donne la possibilité aux malfaiteurs de subtiliser facilement des données sensibles, incluant des codes d’authentification à…

Vérification d’âge pour les sites porno : la Cour de justice de l’UE donne raison à la France

La Cour de justice de l’Union européenne a tranché : la France est dans son droit quand elle impose la vérification d’âge pour les sites porno afin d’assurer la protection…

Prime Day Roborock : remises jusqu’à 1 000 € sur quatre robots aspirateurs et un balai vapeur révolutionnaire

C’est enfin le Prime Day. Roborock dégaine cinq aspirateurs robots avec remises jusqu’à 1 000 €. Du Saros 20 ultra-autonome au F25 Ultra vapeur, on décrypte les vraies différences tech…

Avec sa réduction de bruit redoutable, le Sony WH-1000XM5 passe à moins de 195 €

Toujours considéré comme l’une des références du marché, le Sony WH-1000XM5 voit son prix chuter à moins de 200 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement. C’est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.