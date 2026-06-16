Comment ce petit service de streaming en France s’est vendu 22 milliards de dollars à un gros groupe américain

Roku, plateforme de streaming aux faibles parts de marché en France et en Europe, vient d'être rachetée pour 22 milliards de dollars. Derrière cette transaction, on trouve le groupe Fox, qui a bien besoin de se faire une place dans le secteur de la SVOD pour survivre.

Vous avez probablement vu passer son nom sur la page d'accueil de votre smart TV, sans jamais ouvrir l'application. Ou peut-être faites-vous partie des quelques utilisateurs qui, au contraire, apprécient de profiter d'un service de streaming entièrement gratuit, moyennant le visionnage de nombreuses publicités. En France, et globalement en Europe, Roku est bien moins populaire que Netflix, Prime Video ou n'importe quel autre mastodonte du secteur.

Pourtant, la plateforme de SVOD vient d'être rachetée pour la bagatelle de 22 milliards de dollars. L'heureux acquéreur n'est autre que Fox, le géant américain de l'audiovisuel, détenteur de la célèbre chaîne d'information Fox News ou encore de Fox Sports. Ce prix exorbitant n'a rien d'un hasard. Au contraire : il est le signe non seulement d'une tentative du groupe de survivre dans une industrie de plus en plus concentrée, mais aussi de sa volonté de propager sa philosophie sur d'autres plateformes.

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Pourquoi la Fox a racheté Roku 22 milliards de dollars

Il faut d'abord souligner que la popularité de Roku est toute autre en Amérique du Nord. Le service est le plus visionné en termes de temps d'écran aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À cela, il faut ajouter que la plateforme dispose d'une quantité gargantuesque de données personnelles, celle-ci étant principalement financée par la publicité. Un atout très intéressant pour un groupe comme Fox.

En effet, la firme se trouve aujourd'hui dans une position très délicate. Elle fait partie des derniers géants du marché à ne pas posséder de service de streaming, et le récent rachat de la Warner par Paramount, qui dispose de sa propre plateforme, a fragilisé encore plus ses fondations; Ajoutons à cela que, contrairement à la plupart de ses concurrents, Fox affiche un objectif idéologique assumé, que la profonde implantation de Roku dans les foyers américains et sa force de frappe publicitaire pourraient bien l'aider à consolider.