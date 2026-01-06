Apple Music : vite, c’est le dernier jour pour profiter de cette belle chute de prix !

Apple Music nous a gâtés avec une offre exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année. Vous l’avez manquée ? Pas de panique, il vous reste encore quelques heures pour craquer ! Profitez de l’énorme catalogue d’Apple Music durant 3 mois à seulement 0,99 € !

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Grâce à son catalogue riche de plus de 100 millions de titres, Apple Music figure aujourd’hui parmi les acteurs incontournables du streaming audio en France. Vous n’êtes pas encore abonné ? La plateforme musicale du géant américain propose une offre exceptionnelle pour le changement d’année. Vous pouvez ainsi avoir 3 mois d’Apple Music pour seulement 0,99 € avant de passer à son prix normal de 10,99 €/mois. C’est un prix sacrifié !

Mais attention, toutes les bonnes choses ont une fin. Cette offre se termine le 07 janvier 2026. Il ne vous reste donc que quelques heures pour en profiter, après il sera trop tard !

Comment profiter de cette belle chute de prix sur l’abonnement Apple Music ?

Vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac ? Ce bon plan est fait pour vous. Habituellement proposé à 10,99 € par mois, vous pouvez profiter d’Apple Music durant une période de 3 mois à seulement 0,99 €, soit 0,33 € par mois !

Pour en profiter, assurez-vous tout d’abord d’avoir installé la dernière mise à jour logicielle sur votre iPhone, iPad ou Mac. Puis connectez-vous avec votre compte Apple. Si l’offre n’apparaît pas directement, vous pouvez vous rendre dans l’onglet « Accueil » où vous trouverez les différentes promotions en cours.

Cette offre, valable du 2 décembre 2025 au 7 janvier 2026 sur l’abonnement individuel, est réservée aux nouveaux abonnés. Après la période promotionnelle, le tarif normal sera appliqué jusqu’à résiliation de l’abonnement.

Apple Music est l’un des principaux acteurs du streaming audio en France. La plateforme vous donne accès à plus de 100 millions de titres sans aucune publicité ainsi qu’à des contenus exclusifs. Vous pouvez profiter de vos morceaux de manière immersive grâce à une qualité audio irréprochable, à l’audio spatial Dolby Atmos et à l’AutoMix qui vous assure des transitions fluides.