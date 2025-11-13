Apple Arcade : profitez de 3 mois pour le prix d’un !

Est-ce que vous connaissez Apple Arcade ? Il s’agit d’une plateforme par abonnement qui permet d’accéder à plus de 200 jeux sans publicités et sans achats intégrés sur vos appareils Apple. En ce moment, vous pouvez profiter de 3 mois d’abonnement pour le prix d’un seul. Une aubaine pour essayer cet excellent service !

Profitez de cette offre : 3 mois pour le prix d’un

(offre accessible depuis un appareil Apple)

Vous aimez jouer sur votre mobile mais vous en avez marre des jeux bourrés de publicités qui vous demandent de payer constamment pour pouvoir continuer de jouer ? Si vous avez un ou des appareils Apple, vous ne le savez peut-être pas mais il existe depuis quelques années une plateforme de gaming qui vous permet d’accéder à plus de 200 jeux premium dans lesquels vous ne trouverez aucun système d’achat in-game ni la moindre publicité.

Cette plateforme, c’est Apple Arcade. Elle est disponible sur iPhone, iPad, Mac mais aussi Apple TV et même Apple Vision Pro. Elle donne accès à plus de 200 jeux et de nouveaux titres sont régulièrement ajoutés. Pour y accéder, l’abonnement revient à 6,99 euros par mois.

Mais en ce moment, vous pouvez profiter d’une offre exceptionnelle qui vous permet de profiter de 3 mois d’abonnement pour le prix d’un seul. Ainsi, vous n’avez qu’à payer 6,99 euros pour pouvoir jouer pendant 3 mois. C’est un super moyen de tester le service sur une période assez longue. Bien sûr, comme Netflix, Prime Video ou Disney+, il s’agit d’un abonnement sans engagement. Vous pourrez donc l’arrêter dès que vous le souhaitez.

Apple Arcade : plus de 200 jeux pour toutes la famille

Pour 6,99 € par mois, le catalogue de plus de 200 jeux premium est accessible en illimité. Vous pouvez y jouer en ligne mais aussi hors ligne. Et surtout, vous pouvez partager cet abonnement avec cinq membres de votre famille.

Les jeux proposés sont à la fois nombreux mais aussi de très bonne qualité puisque le géant américain s’est associé à des éditeurs prestigieux. Vous trouverez donc des jeux comme NBA 2K26, Sonic Dream Team, Football Manager 26 Touch, UNO, Outlanders 2, Worms Across Worlds, RollerCaster Tycoon, Balatro+, Return to Monkey Island, Puyo Puyo Puzzle Pop, Disney Dreamlight Valley… Et des nouveaux jeux s'ajoutent régulièrement, comme MySims qui sort demain, le 6 novembre.