Apple Music : 3 mois d’abonnement gratuits pour toute la famille

Et si vous profitiez de la rentrée pour faire plaisir à toute votre famille en leur offrant un abonnement à Apple Music ? Rien de plus simple puisque vous bénéficiez en ce moment d’une offre d’essai exceptionnelle qui vous permet de profiter pendant 3 mois de l’abonnement familial en dépensant 0 euro. On vous explique tout.

C’est une excellente nouvelle pour les fans de musique qui veulent partager leur passion avec toute leur famille. Jusqu’au 24 septembre 2025, vous pouvez bénéficier de trois mois offerts sur l’abonnement familial d’Apple Music. C’est une offre exceptionnelle car vous bénéficiez normalement de seulement un mois d’essai offert.

Cette offre est accessible uniquement aux nouveaux utilisateurs souhaitant découvrir Apple Music et les avantages de la formule familiale. Par ailleurs, l’abonnement doit être activé depuis un appareil Apple compatible, à savoir un iPhone, un iPad ou un Mac.

Vous pourrez alors accéder à l'intégralité du catalogue d'Apple Music, à savoir plus de 100 millions de morceaux et plus de 30 000 playlists. 6 membres de votre famille pourront utiliser l’abonnement en simultané. Chaque personne pourra créer des bibliothèques personnalisées et les recommandations musicales seront personnalisées en fonction du profil utilisé.

L’abonnement peut être résilié gratuitement à tout moment puisqu’il s’agit d’une formule sans engagement. Si jamais vous souhaitez continuer d’utiliser l’abonnement familial d’Apple Music après les 3 mois d’essai offerts, le prix est alors de 16,99 euros par mois, soit 2,83 euros par personne. Cela reste donc une très bonne affaire sachant qu’un abonnement individuel est normalement de 10,99 euros par mois.

Comment activer les 3 mois gratuits de l’abonnement familial Apple Music ?

Vous allez voir, c’est très simple et rapide :

Dans un premier temps, vérifiez que vous avez bien la dernière mise à jour logicielle sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac.

Ouvrez l’app Apple Music et connectez-vous à votre compte Apple.

Si vous ne voyez pas l’offre immédiatement, cliquez sur l’onglet Accueil

Dans la partie abonnement familial, cliquez sur « Activez l’essai gratuit »

Une fois l’essai activé, vous pourrez utiliser Apple Music depuis l’app mais aussi sur le site music.apple.com. De nombreuses enceintes connectées, Smart TV et consoles de jeu sont aussi compatibles avec Apple Music.

Pourquoi choisir Apple Music ?

La première raison, on vient d’en parler, c’est que vous pouvez essayer le service pendant 3 mois sans dépenser le moindre centime. Et comme l’abonnement est sans engagement, vous pouvez arrêter votre souscription à tout moment.

Pour le reste, vous disposez de pas moins de 100 millions de morceaux mais aussi de plus de 30 000 playlists spécialement élaborées par des spécialistes Apple. Vous pourrez utiliser très simplement Apple Music depuis tous vos appareils Apple, notamment en demandant à Siri.

Gros point fort d’Apple Music, vous avez accès à des programmes originaux, à des concerts et d’autres exclusivités. Les amateurs de musique classique pourront profiter de l’App Apple Music Classical qui offre tout simplement le plus grand catalogue de musique classique au monde

La qualité sonore est aussi une priorité de la plateforme avec la totalité du catalogue disponible au format Lossless pour une écoute optimale. Avec Dolby Atmos, vous avez aussi accès à l’audio spatial qui vous offre un rendu plus immersif. Et les amateurs de Karaoké seront aux anges puisque, avec Apple Music Sing, vous pouvez afficher les paroles en temps réel et régler le volume des voix.

Enfin, l’abonnement familial donne un accès illimité pour 6 personnes au total. Chaque membre de la famille a sa bibliothèque personnelle et profite des recommandations personnalisées.