Apple Music crée la surprise : pour Noël, profitez d’une grosse baisse de prix

Apple Music se montre généreux pour Noël avec une offre exceptionnelle. Pour les fêtes de fin d’année, profitez d’une réduction de plus de 90% pendant les 3 premiers mois. On vous dit comment en profiter.

Apple Music dispose d'un riche catalogue de plus de 100 millions de titres, sans publicité et avec une excellente qualité d’écoute. Les amateurs de musique profitent ainsi d’une belle expérience, avec en plus la possibilité de transférer leur playlist depuis d’autres plateformes.

Si vous n’avez pas encore sauté le pas, la surprise de Noël d’Apple Music pourrait bien vous convaincre. En ce moment, le prix de l’abonnement standard est en baisse de plus de 90% pour les nouveaux abonnés éligibles : 3 mois à seulement 0,99 € par mois au lieu de 10,99 €. À l’issue de cette période, l’abonnement passe automatiquement au tarif normal.

Je profite de cette offre

Apple Music propose également un abonnement familial, lui aussi en promotion pour Noël. Vous pouvez en effet profiter d’un mois gratuit au lieu de 16,99 €, soit seulement 6 € de plus que l’offre individuelle, sachant qu’avec la formule familiale, jusqu’à 6 personnes peuvent partager le même abonnement. Le prix normal est automatiquement facturé après le premier mois.

Comment profiter d’Apple Music à prix réduit ?

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous depuis un iPhone, un iPad ou un Mac, en vous assurant d’avoir installé la dernière mise à jour d’Apple Music sur votre appareil. Ensuite :

Connectez-vous à votre compte.

Rendez-vous dans l’onglet Accueil si l’offre n’apparaît pas immédiatement.

si l’offre n’apparaît pas immédiatement. Sélectionnez enfin l’offre qui vous intéresse entre l’abonnement individuel ou familial.

Suivez les étapes jusqu’à l’activation de votre abonnement.

Apple Music vous offre une expérience immersive, avec un catalogue parmi les plus riches du marché, une qualité audio exceptionnelle grâce à l’audio sans perte et l’audio spatial. Des atouts dont vous pouvez profiter pleinement avec les derniers Airpods.

Apple Music, c’est aussi de belles transitions entre vos morceaux préférés grâce à AutoMix, pour une écoute sans rupture. Vous profitez également de nombreuses autres fonctionnalités : un mode Karaoké, les paroles en temps réel, le téléchargement hors ligne, ou encore l’accès à des stations de radio animées par de vrais DJ et artistes.