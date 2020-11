HomePod Apple : date de sortie, prix, fiche technique et quelle différence avec Google Home ?

Le HomePod, la nouvelle enceinte connectée d'Apple est disponible en France et dans d'autres pays du monde. Son prix de 349€ est plus élevé que de nombreux haut-parleurs concurrents comme le Google Home – on vous propose donc de faire le point complet sur le HomePod !

Après la sortie du Google Home et des haut-parleurs connectés Amazon, il semblait plutôt logique qu'Apple entre aussi dans l'arène. Avec son HomePod à 349€, Apple se place surtout en face de produits haut de gamme comme le Google Home Max – plus centrés sur la qualité audio – avec un nouveau de prix élevé mais qui reste finalement assez proche.

La fiche technique mérite de ce point de vue qu'on s'y attarde, pour pouvoir vraiment comparer avec les Google Home et autre Alexa.

Apple avait dans un premier temps officialisé une sortie du HomePod en France au “printemps 2018”, après une mise sur le marché aux États-Unis le 9 février. Il peut paraître étonnant qu'il ait fallu attendre autant de temps depuis son annonce lors du WWDC de juin 2017, alors que la concurrence des autres haut-parleurs intelligents, notamment de Google et d'Amazon, semble avoir pris de l'avance.

Le HomePod est finalement sorti en France, en Allemagne et au Canada le 18 juin 2018 avec un petit extra : chez nous, on aura directement droit à AirPlay 2 et donc au mode permettant d'appairer deux enceintes en un système Hi-Fi de haute qualité. D'ailleurs Apple a également mis à disposition une liste d'autres enceintes compatibles avec AirPlay 2. Toutefois, celles-ci ne sont pas encore disponibles pour le moment.

Apple a également pas mal travaillé sur son assistant personnel Siri, qui paraît lui aussi encore un peu groggy face aux avancées dans le domaine de Google Assistant. Selon plusieurs études, le Google Assistant s'impose comme le meilleur assistant intelligent du marché et Siri serait le pire. Malgré tout, par rapport à l'assistant sur iPhone,

Apple a clairement voulu peaufiner sa copie, histoire que l'on puisse faire faire à cette enceinte le plus de choses possible. Au vu des premiers retours, Siri reste inexorablement en deçà du Google Assistant ou d'Alexa.

HomePod : prix

Le prix annoncé de 349 euros vous paraît élevé ? Apple pense que ses efforts en matière de qualité audio, combinés au design de l'enceinte et à son assistant vocal Siri justifient complètement ce prix. En fait, on le voit bien dans la fiche technique, le HomePod n'est pas vraiment un concurrent du Google Home de base, mais plutôt du Google Home Max.

Or ce dernier est effectivement vendu 399 dollars, soit même un peu plus cher que le HomePod ! Le système de restitution sonore proposé par le HomePod semble néanmoins nettement, vous allez le voir, plus sophistiqué – à défaut sans doute d'être aussi puissant.

Sur le papier, ce genre d'enceintes rappelle un peu des modèles de grands fabricants audio, comme par exemple le Sonos Play:3 (299 euros), qui lui aussi permet le même genre de fonctionnalités (notamment le Trueplay qui permet à l'enceinte de s'adapter à la position qu'elle occupe dans la pièce). Mais avec la touche Apple (notamment appairage simplifié à la AirPods et intégration à l'écosystème).

Il va falloir prendre bien soin de son HomePod car la réparation proposée par Apple coûte pas moins de 279 dollars, soit 80% du prix de l'enceinte intelligente neuve ! Un tarif très élevé qui pourrait motiver à s'offrir une assurance, déjà très répandue chez les utilisateurs d'iPhone, de Macbook ou d'iPad. Celle-ci coûte au minimum 39 dollars pour deux ans, mais deux fois plus cher pour se couvrir en cas de dommages accidentels.

HomePod : taille et design

Au niveau du design, le HomePod rappelle beaucoup la forme du Mac Pro, cet ordinateur destiné aux professionnels, dont l'unité centrale ressemblait à une sorte réacteur ou d'incubateur futuriste quand certains lui trouvent surtout une ressemblance avec… une corbeille à papier.

Comme toujours avec les produits Apple, le design du HomePod cherche à être consensuel, tout en suscitant des réactions tranchées. On aime ou on déteste ! Néanmoins jusqu'ici Apple a rarement déçu ses clients du point de vue de la qualité de fabrication.

Le HomePod est donc un sphéroïde allongé, presque entièrement recouvert d'un revêtement tissé qui semble de très bonne facture, si on en croit les visuels officiels. D'après les premières prises en main, le HomePod séduit par sa finition sans défauts.

Apple assure que ce revêtement est là autant pour faire joli que pour améliorer les performances audio. Tout en haut de l'appareil, on a un disque tactile avec un afficheur sommaire, qui affiche une animation en cas d'utilisation de Siri et des boutons volume + ou – lorsqu'on le touche.

Au niveau de la taille, ce haut-parleur fait 17,2 cm de haut pour 14,2 cm de large. C'est nettement plus gros que le Google Home (9,64 cm x 12,28 cm), mais beaucoup plus petit que le Google Home Max (33,66 cm x 19 cm). Il pèse 2,5 kg contre 477g pour le Google Home et 5,3 kg pour le Google Home Max.

Un poids qui semble la conséquence logique de ses 7 haut parleurs et de son subwoofer. Il est disponible en blanc et en “gris sidéral” (autrement dit gris très foncé).

HomePod : fiche technique

La fiche technique confirme que le HomePod tente de tirer son épingle du jeu sur le versant de la qualité audio, et des commandes Siri en toutes conditions. Son SoC A8 surpuissant pour une enceinte connectée et ses 8 haut-parleurs lui permettent de comprendre son environnement et adapter la restitution sonore en fonction de son emplacement.

On relève que chaque tweeter disposé en étoile a un amplificateur dédié ce qui veut dire que l'enceinte choisit vraiment la direction dans laquelle elle envoie les sons. Ses 6 microphones lui permettent aussi de comprendre clairement vos ordres, même de très loin.

Même lorsque du bruit ou de la musique couvre votre voix. Les tests d'utilisateurs ou de la presse le confirment : le HomePod est une excellente enceinte hi-fi. Notez que depuis la sortie de ce HomePod classique, Apple a également lancé le HomePod Mini. Attention d'ailleurs : il est impossible de créer une paire stéréo avec un HomePod et un HomePod Mini.

Fiche technique du HomePod Dimensions 17,2 cm de haut pour 14,2 cm de large Poids 2,5 kg Connectivité - Wi-Fi MIMO 802.11ac

- Bluetooth 5.0

- Appairage simplifié avec les appareils Apple (similaire aux AirPods) SoC Apple A8 Fonctionnalités - Assistant personnel Siri

- Enceinte bluetooth et AirPlay 2 (disponible via mise à jour)

- Possibilité de combiner deux enceintes (disponible via mise à jour)

- Hub objets connectés HomeKit

- Intégration avec Apple Music

- Calibration audio automatique (beamforming)

- Calibration micro automatique (comprend les commandes vocales même lorsque de la musique est jouée) Haut parleurs / micros - 1x Woofer à haut rendement

- 7x tweeters dotés chacun d'un amplificateur dédié

- 6x microphones pour le système "Siri longue portée" Puissance en Watts ? Formats audio - HE-AAC (V1)

- AAC (16 - 320 Kbps)

- AAC protégé

- MP3 (16 - 320 Kbps)

- MP3 VBR

- Apple Lossless

- AIFF

- WAV

- FLAC Compatibilité Totale :

- iPhone 5S - iPhone X

- iPad Mini 2 - iPad Pro



Partielle / comme enceinte bluetooth :

- Tous les appareils dotés du bluetooth

Coloris Blanc et Gris Sidéral Prix 349 dollars

HomePod : différences avec Google Home, Google Home Max et Amazon Echo Plus

C'est seulement en comparant point par point plusieurs enceintes connectées que l'on comprend où Apple se positionne vraiment avec son HomePod. Il n'a en fait pas grand chose à voir avec le Google Home de base. On peut en revanche plus facilement le comparer avec le Google Home Max qui n'est pas encore sorti en France. On relève donc qu'Apple n'est finalement pas si en retard par rapport à la concurrence, notamment à l'international – la faute à une sortie tardive du Google Home Max dans l'hexagone, attendu seulement dans le courant de l'année 2018 !

Le HomePod n’est pas aidé par Siri, qui termine dernier du classement des assistants vocaux réalisé par Loup Ventures. L’intelligence artificielle d’Apple est un peu en retard par rapport à ses concurrents que sont Google Assistant, Alexa et Cortana. D’après les tests, Siri est capable de comprendre 99,4% des requêtes, mais ne sait y répondre que dans 52,3%. Google Assistant sur Google Home s’en sort bien dans 81% des situations !

En outre, on peut sen servir avec un appareil Android comme d'une simple enceinte bluetooth, mais pour libérer tout son potentiel, il faut utiliser un iPhone. C'est donc un produit avant tout destiné aux fidèles de la marque qui ont déjà plusieurs produits de l'écosystème.

HomePod Google Home Google Home Max Amazon Echo Plus Dimensions 17,2 cm de haut pour 14,2 cm de large 14,28 cm de haut pour 9,64 cm de large 33,66 cm de large pour 19 cm de haut 23,5 cm de haut pour 8,4 cm de large Poids 2,5 kg 477 g 5,3 kg 954 g Connectivité - Wi-Fi MIMO 802.11ac

- Bluetooth 5.0

- Appairage simplifié avec les appareils Apple (similaire aux AirPods) - Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (incompatible WPA2 Enterprise) - Wi-Fi 802.11b/g/n/ac optimisé streaming haute performance

- Bluetooth 4.2 - Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac (incompatible avec les réseaux ad-hoc)

- Bluetooth (version inconnue) avec A2DP et AVRCP SoC Apple A8 64-bits à 1,5 GHz Atmel ATSAMD21 32-bit ARM Cortex-M0+ microcontroller 64-bits quad-core ARM® Cortex™ A53 à 1.5GHz Dual-core ARM Cortex A9 à 1,6 GHz (source : IHS) Fonctionnalités - Assistant personnel Siri

- Enceinte bluetooth et AirPlay 2 (disponible via mise à jour)

- Possibilité de combiner deux enceintes (disponible via mise à jour)

- Hub objets connectés HomeKit

- Intégration avec Apple Music

- Calibration audio automatique (beamforming)

- Calibration micro automatique (comprend les commandes vocales même lorsque de la musique est jouée)

- Appels au travers d'un iPhone - Google Assistant

- Enceinte WiFi

- Reconnaissance vocale longue portée

- Contrôle d'objets connectés compatibles - Google Assistant

- Enceinte WiFi

- Reconnaissance vocale longue portée

- Audio dans plusieurs pièces de la maison

- Chromecast

- Capteurs de luminosité et d'orientation

- Prise audio jack 3.5mm !

- Contrôle d'objets connectés compatibles - Assistant vocal Alexa

- Intégration avec Amazon

- Intégration avec Apple Music, Google Play Music, Spotify et Pandora

- Support domestique avancé : IFTTT, Nest, Yonomi, Philips Hue, Belkin Wemo, SmartThings, Insteon, Wink

- Son "Dolby"

- Sortie audio jack 3.5 mm Haut parleurs / micros - 1x woofer à haut rendement

- 7x tweeters dotés chacun d'un amplificateur dédié

- 6x microphones pour le système "Siri longue portée" - 1x subwoofer

- 2x tweeters

- 2x microphones - 2x woofers (11,4 cm) à haut rendement à double voix

- 2x tweeters custom

- 6x microphones pour le contrôle vocal longue portée - 1x woofer 2.5"

- 1x tweeter 0.8"

- 7x microphones Puissance en Watts ? 10W RMS Inconnue / "capable de produire un son 20 fois plus puissant que Google Home" ? Formats audio - HE-AAC (V1)

- AAC (16 - 320 Kbps)

- AAC protégé

- MP3 (16 - 320 Kbps)

- MP3 VBR

- Apple Lossless

- AIFF

- WAV

- FLAC - HE-AAC

- LC-AAC

- MP3

- Vorbis

- WAV (LPCM)

- FLAC

- Opus - HE-AAC

- LC-AAC+

- MP3

- Vorbis

- WAV (LPCM)

- FLAC

- Opus - N.C. Compatibilité Totale :

- iPhone 5S - iPhone X

- iPad Mini 2 - iPad Pro

Partielle / comme enceinte bluetooth :

- Tous les appareils dotés du bluetooth

- Android 4.4 ou version ultérieure

- iOS 9.1 ou version ultérieure

(configuration impossible sur un ordinateur) - Android 4.4 ou version ultérieure

- iOS 9.1 ou version ultérieure

(configuration impossible sur un ordinateur) - FireOS

- Android

- iOS Coloris Blanc et Gris Sidéral Blanc avec base interchangeable (fournie en couleur Ardoise) Ardoise et charbon Noir Prix 349 dollars (sortie printemps 2018 en France) 149 euros 399 dollars (lancement courant 2018 en France) 149,99 dollars (indisponible en France)

Conclusion

Les enceintes connectées qui prennent place dans les foyers sont pour l'instant surtout des Google Home classiques ou des Google Home Mini. C'est une première phase avec l'arrivée des assistants vocaux pour la maison. Le plus du HomePod – mais on pourrait dire la même chose du Google Home Max – c'est justement qu'il cherche aussi à servir aussi, et avantageusement, de système de HiFi. Sur le papier, le HomePod a même un avantage, grâce à son système d'optimisation sonore dynamique et ses 7 tweeters.

Pour configurer le HomePod, il faut impérativement se munir d'un appareil sous iOS. Ajoutez à cela son prix – 349 dollars, probablement la même chose en euros – et on voit que ce produit ne sera pas pour tout le monde. Néanmoins ses ventes pourraient surprendre car il restera avant la sortie du Google Home Max la seule alternative en France pour bénéficier d'une enceinte connectée avec un système audio haute fidélité…

De son côté, la gamme d'Amazon Echo disponible en France est-elle vraiment de taille d'un point de vue audio ?L'Echo standard peut facilement être reliée à une enceinte supplémentaire, grâce à une prise jack ou au bluetooth. De quoi grignoter les parts de marché du HomePod en France ?

Selon les premiers avis sur le HomePod en France, l'enceinte produit un son de qualité, bien supérieur à ce que propose la concurrence. Les critiques louent aussi la qualité de son design et de sa construction. Comme prévu, Siri reste le gros point noir de l'enceinte. L'assistant s'avère en effet bien plus limité qu'Alexa ou Google Assistant.

Si Siri parvient à tenir la dragée haute à ses rivaux dans le domaine des requêtes pratiques, du type « réveille moi à 7H » ou « quel temps fait-il aujourd’hui ? », et de la domotique, l'assistant reste à la traîne sur les questions de culture générale. Cela pourrait néanmoins prochainement changer. L'équipe de Checkra1n annonce un premier jailbreak du HomePod avec la perspective d'en débloquer rapidement le plein potentiel.