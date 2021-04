Apple et l'iPhone 12 ont dominé les ventes en janvier 2021, d'après les dernières estimations du cabinet d'analyses Counterpoint Research. D'après leurs chiffres, le TOP 10 des smartphones les plus vendus durant le premier mois de l'année est composé d'au moins six iPhone, l'iPhone 12 étant bien entendu en tête du classement.

Comme vous le savez peut-être, la crise sanitaire ne semble pas affecter les résultats d'Apple bien au contraire. Selon de récentes études, Apple pourrait vendre 240 millions de smartphones en 2021 et exploser au passage son record obtenu en 2015 (231 millions d'appareils vendus).

Or, une étude publiée par le cabinet d'analyses CounterPoint Research confirme effectivement cette tendance. Selon leurs données, six smartphones sur les dix les plus vendus dans le monde en janvier 2021 sont des iPhone. Vous l'aurez compris, seulement quatre smartphones Android sont parvenus à se faire une place dans le haut du panier. Précisons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'appareils haut de gamme.

Sans surprise, la première place est attribuée à l'iPhone 12, avec 6% de parts de marché. Sans surprise, on retrouve sur les autres marches du podium les déclinaisons premium du dernier flagship de la marque à la pomme, à savoir l'iPhone 12 Pro Max (5% de PDM) et l'iPhone 12 Pro (4% de PDM).

Apple cartonne en ce début d'année 2021

L'iPhone 11, le précédent porte-étendard de la firme de Cupertino, se place quant à lui à la quatrième position, avec un total de 2% de parts de marché. Malgré le lancement de son successeur, l'iPhone 11 continue donc de cartonner, lui qui était déjà le smartphone le plus vendu au monde lors du premier semestre 2020.

On retrouve en cinquième et sixième places les premiers smartphones Android de ce top, à savoir les Xiaomi Redmi 9 et Redmi 9A. Les deux appareils vendus sous la barre des 150 € ont su séduire les consommateurs en ce début d'année 2021. On retrouve ensuite en fin de classement les smartphones suivants :

Samsung Galaxy A21s

iPhone 12 mini

Samsung Galaxy A31

iPhone SE 2020

Comme le précisent les analystes de CounterPoint Research, les trois modèles les plus cher de l'iPhone 12 représentent 71% des ventes totales d'iPhone en janvier 2021. De plus, le marché américain abrite à lui seul le tiers des ventes d'iPhone 12 dans le monde. Reste à voir quels seront les résultats des mois de février et mars 2021.

Source : CouterPoint Research