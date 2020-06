Xiaomi Redmi 9A : découvrez la fiche technique de la variante allégée du Redmi 9

Xiaomi devrait bientôt présenter une variante moins chère du Redmi 9 qui s’appellerait Redmi 9A. Quelques détails de sa fiche technique ont fuité, notamment l’identité de son chipset, la taille de son écran, la capacité de sa batterie et la nature de ses capteurs photo. Ce smartphone devrait prendre la suite du Redmi 8A, officialisé en septembre dernier.

Après le Redmi 9, officialisé la semaine dernière, Xiaomi devrait logiquement continuer d’alimenter la série 9 de sa marque alternative. Au moins deux autres larrons sont attendus, à en croire les rumeurs récentes. Le Redmi 9A, qui serait une version allégée du Redmi 9, et le Redmi 9C, un modèle réservé à l’Empire du Milieu. Il ne serait pas étonnant que d’autres versions du Redmi 9 soient également dévoilées dans les prochains mois, puisque la série 8 comptait quatre déclinaisons.

Lire aussi – Test du Redmi Note 9 : Xiaomi serait-il en perte de vitesse ?

Le Redmi 9A sera logiquement l’un des premiers à suivre le Redmi 9. En effet, de nombreuses informations ont fuité en cette fin de semaine à son propos. La filiale philippine de la marque a placé quelques images sur son espace de stockage Google Drive. Un espace qui n’a visiblement pas été sécurisé puisqu’il est possible d’y voir un document PDF avec tous produits que les Mi Store locaux pourront vendre entre le début du mois de juin et la fin du mois de juillet. Même ceux qui n’ont pas encore été annoncés. L’image qui accompagne cet article en provient.

Le Redmi 9A fait partie du lot, bien sûr. Nous y apprenons les principaux éléments de sa fiche technique. D’abord, le smartphone disposera d’un écran de 6,53 pouces dont la définition sera HD+. Même taille que le Redmi 9 et même définition que le Redmi 8A. Une encoche en forme de goutte d’eau est visible en haut de la dalle. Elle sert à héberger un capteur selfie de 5 mégapixels, soit une définition beaucoup moins intéressante que celle du Redmi 8A (et du Redmi 9).

Helio G25, batterie 5000 mAh, un seul capteur photo

Le chipset serait un Helio G25 de MediaTek, un octo-core cadencé jusqu’à 2 GHz. Le volume de stockage et de mémoire vive n’est pas renseigné. Mais il ne dépassera certainement pas les 32 Go pour le premier et 3 Go pour le second. Soit la moins bonne configuration du Redmi 9. La batterie du Redmi 9A devrait offrir une capacité de 5000 mAh, comme son prédécesseur. Ce dernier était compatible charge rapide 18 watts. Nous nous y attendons ici aussi.

Dernière information, le capteur photo principal, le seul à l’arrière, serait un modèle 13 mégapixels. Le Redmi 9A devrait donc reprendre le capteur principal du Redmi 9 (qui en compte trois autres, tout de même). Il reste encore de nombreux détails à connaître sur ce produit. Rappelons que le Redmi 8A est actuellement commercialisé 120 euros sur le site de Xiaomi. Le Redmi 9A ne devrait lui aussi être en vendu entre 100 euros et 150 euros. À titre de comparaison, le Redmi 9 est vendu 160 euros et le Redmi 8 à 170 euros.

Source : Gizguide.com