Xiaomi Redmi 9 : découvrez toutes ses caractéristiques avant son officialisation

Le Xiaomi Redmi 9 se dévoile avant l’heure. En effet, la fiche produit du smartphone vient d’être publiée sur un site d’e-commerce indonésien. Alors que le lancement officiel n’a toujours pas de date, le Redmi 9 dévoile bien malgré lui sa fiche technique, son design et son prix. On fait le point.

Alors qu’une première photo volée du Xiaomi Redmi 9 a récemment fuité sur le net, le constructeur chinois doit faire face à une autre fuite, bien plus importante cette fois-ci. En effet, la fiche produit du futur smartphone de Xiaomi vient d’être publiée sur un site de e-commerce indonésien. Elle contient de nombreuses informations sur l’appareil, à commencer par ses caractéristiques techniques.

Les spécificités techniques listées ici corroborent avec certaines des premières infos publiées sur le Xiaomi Redmi 9 en décembre 2019. Ainsi, on retrouve sous le capot un processeur Helio G80 signé Mediatek, accompagné de 3 ou 4 Go de RAM selon les versions. Pour ce qui est de la mémoire interne, le Redmi 9 embarquera 32 ou 64 Go selon le modèle, le tout extensible via une carte microSD.

Écran OLED et quadruple capteur photo

Les utilisateurs pourront profiter d’une dalle OLED en définition Full HD+ de 6,53 « qui abrite un capteur à selfie en encoche de 8MP sur la partie supérieure centrale. L’arrière reprend quant à lui l’esthétique de celui du Redmi K30, avec cet aspect brossé. La face arrière est occupée par un quadruple capteur, composé d’un capteur principal de 13 MP (f/2.2), d’un capteur ultra grand angle de 8 MP (f/2.2), d’un capteur de profondeur de 2 MP (f/2.2) et d’un capteur macro de 5 MP (f/2.4).

Pour alimenter la bête, le Xiaomi Redmi 9 s’appuiera sur une batterie de 5020 mAH compatible avec une recharge rapide de 18W via un port USB-Type C. En outre, le smartphone est doté d’un lecteur d'empreintes digitales, d’un système de déverrouillage par reconnaissance faciale, du Dual SIM, et d’un port jack 3.5 mm.

Une présentation officielle proche ?

Côté prix, le site indonésien affiche le modèle 32 Go de Xioami Redmi 9 à 6990 pesos philippins, soit 125 € HT après conversion. Quant à la version 64 Go, il faudra débourser 7490 pesos philippins, soit 135 € HT. Venons-en ensuite aux coloris. Le Xiaomi Redmi 9 sera proposé en trois coloris différents : gris, violent et vert.

En tout cas, il est surprenant de voir que la branche philippine de Xiaomi n’a pas décidé de faire une annonce officielle après la publication de cette fiche produit. La présentation officielle est peut-être plus proche que prévu et pourrait expliquer ce mutisme de la marque.

