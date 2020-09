L’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu dans le monde au premier semestre 2020

Selon une étude de l’institut britannique Omdia, l’iPhone 11 est le smartphone le plus vendu dans le monde entre janvier et juin 2020. Avec 37,7 millions d’unités, il dépasse de très loin son dauphin, le Galaxy A51, seul smartphone de Samsung du Top 10. Le tout récent iPhone SE (2020) atteint la cinquième place. Apple monopolise 5 des 10 premières places du classement.

En mai dernier, nous rapportions dans nos colonnes une étude de Canalys qui révélait le Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde entre janvier et mars 2020. En première position, nous retrouvions l’iPhone 11 avec plus de dix millions d’unités d’écart avec la deuxième meilleure vente du trimestre.

Il était suivi des Redmi Note 8 / 8T (même produit, deux noms différents), du Galaxy A51, du Galaxy A10s, du Redmi Note 8 Pro, de l’iPhone 11 Pro Max, du Galaxy A20s, du Galaxy A01, du Redmi 8A et de l’iPhone 11 Pro. Soit trois iPhone, trois Redmi (mais aucun Mi) et quatre Galaxy (mais un seul sorti en 2020). Et aucun Huawei.

Domination sur le haut de gamme

Trois mois plus tard, un autre institut d’étude, Omdia, présente une mise à jour de ce classement qui élargit l’étude aux six premiers mois de l’année 2020. Huawei est toujours absent. Samsung n’a plus qu’un seul modèle présent dans le Top 10, le Galaxy A51 (tous les modèles 2019 ont disparu). Xiaomi accentue sa présence avec quatre Redmi (mais toujours aucun Mi).

Et Apple, grand gagnant de cette période chahuté, monopolise cinq places du classement. Dont la première, comme toujours. Il s’agit encore de l’iPhone 11. Selon Omdia, il s’est vendu à 37,7 millions d’exemplaires. Il est très, très loin devant son dauphin, lequel n’est plus le Redmi Note 8, mais le Galaxy A51.

Les autres modèles d’Apple présents dans le Top 10 sont l’excellent iPhone SE (2020), cinquième, l’iPhone XR, sixième, l’iPhone 11 Pro Max, septième, et l’iPhone 11 Pro, dixième. Apple est la seule marque à placer dans le Top 10 des smartphones haut de gamme.

Un seul Galaxy et quatre Redmi

Samsung sauve donc la face en s’emparant de la deuxième place. La firme coréenne aurait vendu 11,4 millions de Galaxy A51, soit trois fois moins que de l’iPhone 11. Xiaomi place quant à lui le Redmi Note 8 en troisième position, le Redmi Note 8 Pro en quatrième position, le Redmi 8A en huitième position et le Redmi 8 en neuvième position.

La domination d’Apple sur le classement des modèles les plus populaires est plus forte qu’en 2019 sur la même période. Un an auparavant, la firme ne comptait que trois modèles dans le Top 10, dont l’iPhone XR en première place (l’iPhone 8 et l’iPhone XS Max l’accompagnait). Samsung s’offrait les deuxième, troisième, huitième et dixième places. Xiaomi la sixième et la septième. Oppo la quatrième. Et l’iPhone XR ne représentait que le double des ventes de son dauphin, le Galaxy A10. Soit 26,9 millions d’unités.