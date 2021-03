iPhone 13 : lancement fin septembre 2021, pas de retard cette année

Les iPhone 13 seront annoncés dès la fin du mois de septembre 2021, annonce un analyste réputé. Contrairement à l'année dernière, Apple ne serait pas contraint de reporter la présentation de ses nouveaux smartphones de plusieurs semaines. La firme de Cupertino échappe visiblement à la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie.

Souvenez-vous : l'an dernier, Apple a annoncé les iPhone 12 lors d'une keynote en octobre 2021. Comme c'était déjà le cas en 2017, les nouveaux iPhone sont ensuite arrivés sur le marché en deux temps. Les iPhone 12 Pro Max et Mini ne sont disponibles à la vente que depuis début novembre, contre fin octobre pour les iPhone 12 et 12 Pro. La crise sanitaire avait contraint le géant de Cupertino à déroger à son calendrier de lancement habituel.

D'après les analystes de Wedbush, Apple serait en mesure de revenir à son traditionnel calendrier cette année. “Nous avons obtenu des informations plus détaillées de nos recherches sur la chaîne d'approvisionnement pour les builds “ explique Dan Ives, analyste chez Wedbush, dans un rapport relayé par MacRumors. Dans ces conditions, l'expert assure que les iPhone 13 seront annoncés et commercialisés à la fin du mois de septembre 2021, voire début octobre.

La pénurie de puces ne retardera pas la sortie des iPhone 13

Selon le rapport, Apple échapperait à la pénurie de puces qui paralyse toute l'industrie de l'électronique. Cette pénurie de composants a déjà paralysé les plans de plusieurs fabricants de smartphones, dont Samsung. La “crise du silicium” oblige le géant sud-coréen à faire l'impasse sur le Galaxy Note 21 cette année. Le smartphone ne sortirait qu'en 2022. Realme et Xiaomi sont également impactés par la situation. D'après Qualcomm, la pénurie devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

D'après Dan Ives, la production des iPhone 13 s'annonce plus simple et fluide que celle des iPhone 12 l'an dernier. Cette année, Apple reprend dans les grandes lignes le design inauguré en 2020 (bords plats notamment), ce qui simplifie le travail des lignes de production. Enfin, le rapport confirme plusieurs points clés de la fiche technique des iPhone 13, dont un scanner Lidar sur tous les modèles, 1 To de stockage interne sur les variantes haut de gamme et un écran 120 Hz ProMotion.

