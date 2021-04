Apple devrait vendre plus de 240 millions d’iPhone en 2021, du jamais vu !

Apple est bien parti pour vendre entre 240 et 250 millions d'iPhone en 2021 pulverisant le précédent record de ventes en 2015. Apple bénéficie d'un cycle de renouvellement exceptionnel amplifié par la popularité des iPhone 12.

Contrairement à de nombreuses entreprises, Apple n'a finalement pas été impacté négativement par la crise du coronavirus. C'est même tout le contraire : selon Wedbush la firme devrait pulvériser son record de ventes d'iPhone en 2021. Le cabinet d'analystes estime qu'entre 240 et 250 millions d'iPhone devraient s'écouler cette année.

Plus de 350 millions d'utilisateurs d'iPhone sont en effet actuellement “dans une fenêtre d'opportunité pour upgrader” ce qui devrait se “traduire dans un sypercycle d'upgrade d'une ampleur inédite”. Sachant que les utilisateurs d'iPhone restent pour une écrasante majorité d'entre eux dans l'écosystème Apple. Or ce n'est pas la seule explication de ces prévisions exceptionnelles.

La popularité exceptionnelle de l'iPhone 12 peut aider Apple à battre un nouveau record

Les iPhone 12 séduisent réellement les consommateurs – et pourraient se révéler être les appareils les plus populaires jamais lancés par la marque depuis les iPhone 6 et iPhone 6 Plus en septembre 2014. A l'époque, la clé du succès était des écrans plus grands – sans que cela soit une nouveauté puisque Samsung proposait déjà alors des écrans de 5″ et plus.

Mais ce rattrapage a visiblement séduit beaucoup de clients – ou tout du moins les a convaincus de rester dans l'écosystème de la marque. Cette année, les iPhone 12 s'appuient sur les acquis des iPhone 11 – notamment sur la partie photo et le design de l'arrière du smartphone. Tout en ajoutant des capteurs plus sophistiqués, notamment un capteur LiDAR à l'arrière des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Surtout, Apple a remis au goût du jour l'un des designs les plus populaires et iconoclastes jamais lancés par la firme. L'iPhone 12 est en effet un retour au design que Apple a développé entre l'iPhone 4 et l'iPhone 5S. On a essentiellement un châssis avec des bords plats, en aluminium pour les iPhone 12 et 12 Mini et en acier chirurgical pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

“Alors que Wall Street s'attend à ce qu'Apple vende autour de 220 millions de smartphones pour l'année fiscale 2021, nous croyons, en se basant sur la trajectoire actuelle et dans le cas le plus audacieux que Cupertino peut potentiellement vendre plus de 240 millions d'unités (autour de 250 millions peut être possible même si ce serait un chiffre ahurissant) ce qui éclipserait facilement le précédent record de 231 millions d'unités vendues par Apple dans l'année fiscale 2015”, peut-on lire dans le rapport de Wedbush.