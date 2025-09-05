Apple Wallet gagne une nouvelle fonctionnalité, mais elle est plutôt controversée

Apple fait son retour en force sur le marché du Buy Now, Pay Later (BNPL). Après avoir abandonné sa fonctionnalité de paiement échelonné Apple Pay Later, la firme de Cupertino propose une alternative via la mise à jour de l’application Cartes (ou Wallet en anglais).

La marque à la pomme a déployé en 2023 une fonctionnalité de paiement différé : Apple Pay Later. Elle l’a finalement abandonnée l’année d’après, suite à une période de test assez compliquée, liée à un déploiement lent, la restriction de sa disponibilité et à des pressions réglementaires. Pour autant, la marque à la pomme n’a pas dit son dernier mot sur le marché du Buy Now, Pay Later (BNPL).

Comme alternative, la firme de Cupertino a progressivement intégré directement dans l’application Wallet (Cartes, en français) des prestataires tiers de paiement échelonné, comme Klarna ou Affirm. Mais le processus était assez lourd, peu pratique et décourageant : en plein milieu de leur achat, les utilisateurs devaient choisir et configurer une option de paiement fractionné. Ce temps est désormais révolu, grâce à la dernière mise à jour de Cartes, selon nos confrères d’AppleInsider

Apple Wallet intègre une fonctionnalité controversée : les options de paiement différé

Grâce à l’introduction d’un nouveau bouton, baptisé Pay Later Options (Options de paiement différé), les prestataires de paiement différé sont désormais accessibles et gérables directement depuis l’application. En cliquant dessus, un menu affiche toutes les solutions disponibles et l’utilisateur peut configurer son service de prédilection en amont.

Cette mise à jour, repérée et partagée par Aaron Perris sur X (ex-Twitter), arrive quelques jours seulement avant la Keynote d’annonce pour l’iPhone 17. Le calendrier ne semble donc pas anodin : la firme de Cupertino est consciente du prix élevé de ses appareils, et les paiements différés atténuent le choc à l’achat. C’est donc un moyen pour elle d’associer son nouveau smartphone à un service de financement simplifié.

Cette fonctionnalité est déployée ce mois de septembre sur iOS 18 et iOS 26, mais rien ne garantit que la France puisse en profiter un jour. Mais tout n’est pas perdu, puisqu’elle devrait débarquer en Europe d’ici la fin de l’année : l’Espagne et le Royaume-Uni devraient en bénéficier.

Quoi qu’il en soit, avec cette alternative plus fluide pour l’utilisateur, Apple permet à Apple Pay de rester compétitif, tout en se déchargeant sur ses partenaires de la responsabilité du risque financier. Et si payer avec une carte virtuelle est pratique mais non sans risque, rappelons aussi qu’échelonner les paiements reporte simplement la dépense, sans rendre les achats moins chers. Si les BNPL peuvent sembler attrayants, ils peuvent aussi conduire à un surendettement, surtout avec l’inflation. À l’annonce de cette mise à jour, les utilisateurs sur Reddit sont par ailleurs assez partagés.