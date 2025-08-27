Apple Ring : deux nouveaux brevets dévoilent les ambitions d’Apple pour sa bague connectée

Apple poursuit le développement de son Apple Ring. La firme de Cupertino vient de publier deux nouveaux brevets, qui donnent des indices sur les possibilités de ce wearable, qui pourrait être bien plus qu’un anneau connecté.

S’il y a une marque qui sait faire preuve de persévérance, c'est bien Apple. Cela fait maintenant près de deux décennies que la marque à la pomme planche sur une bague connectée – les premières rumeurs et brevets remontant au moins à 2007.

Et ce n’est pas fini. Pourtant, lancer une bague connectée serait une stratégie ambitieuse. D’autres marques se sont déjà imposées sur ce créneau, telles que Samsung et sa Galaxy Ring axée sur la santé ou encore Oura et Ultrahuman. Comment Apple compte-t-il tirer son épingle du jeu ? Les récents brevets déposés par la marque à la pomme repérés par nos confrères d'AppleInsider laissent entrevoir des indices.

Deux nouveaux brevets donnent des indices sur les possibilités offertes par l’Apple Ring

Le premier brevet, Ring Device, est surtout dédié à l’intérêt du dispositif. L’anneau connecté pourrait être doté d’un microphone et intégrer Siri, reproduisant ainsi la fonction de détection sonore de l’Apple Watch, mais aussi sa capacité à vibrer pour signaler une notification issue de l’iPhone. Redondance ou appareil parfaitement intégré à l’écosystème de la marque ? La question reste entière – et peut expliquer l’absence d’Apple Ring sur le marché jusqu’ici. Ce brevet suggère aussi que l’Apple Ring pourrait prendre en charge des commandes gestuelles – par exemple, pointer une porte pour l’ouvrir –, ou un « module de communication en champ proche (NFC) » lui permettant par exemple « d’enregistrer des actions liées à la santé, comme la prise de médicaments ».

Quant au second brevet, il laisse entrevoir comment l’utilisateur pourrait interagir avec sa bague, au-delà de la commande vocale. Il suggère une bague à rotation externe, qui pourrait servir de contrôleur pour votre iPhone – pourquoi pas pour en régler le volume –, ou d’autres objets connectés, comme des montres ou des appareils domestiques.

Mais comme Samsung, la marque à la pomme explorerait actuellement de nouveaux formats pour ses wearables, et l’Apple Ring pourrait ne pas être une bague. Dans ce brevet, la firme de Cupertino insiste : ce concept n’est pas restreint à un anneau, mais pourrait s’appliquer à un collier, des boucles d’oreilles, ou des bagues électroniques pour orteils. En multipliant ainsi les objets connectés, Apple pourrait vouloir créer une expérience plus cohésive et complète. On peut notamment imaginer que l’association des capteurs de la bague et de l’Apple Watch offrirait de meilleures mesures de santé. Et un wearable inédit permettrait à Apple de développer de nouveaux moteurs de croissance. Pour autant, un dépôt de brevet ne garantit en rien le lancement d’un produit – d’autant plus que cela fait déjà près de 20 ans qu’Apple travaille dessus.