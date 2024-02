Apple abandonne son projet de voiture électrique pour se concentrer sur l’IA

Alors que l’entreprise travaillait sur une voiture électrique depuis près d’une dizaine d’années maintenant, la fameuse « Apple Car », il semblerait que le projet vienne d’être tué dans l’œuf.

Selon un rapport de Bloomberg, Apple a décidé de mettre fin à son projet de voiture électrique, connu depuis longtemps sous le nom de Project Titan, et de réorienter ses ressources vers l'IA générative. Le géant de la technologie aurait annoncé la nouvelle en interne mardi, et déclaré qu'une grande partie des 2 000 employés travaillant sur la voiture passeraient à des projets d'IA générative à la place. Le rapport indique également qu'il y aura des licenciements, mais le nombre exact n'est pas clair.

Le projet de voiture électrique d'Apple fait l'objet de spéculations depuis des années, car on pensait que l'entreprise travaillait sur un véhicule futuriste à conduite autonome qui rivaliserait avec Tesla et d'autres constructeurs automobiles. Cependant, le projet a connu de nombreux problèmes et retards, et Apple n'a jamais confirmé officiellement son existence ou ses ambitions.

Apple avait investi des milliards de dollars dans sa voiture électrique

Selon des rapports antérieurs, Apple avait déjà parcouru plus de 72 000 km en 2023 en utilisant sa technologie de conduite autonome, et avait repoussé le lancement prévu de la voiture à 2028, voir même après 2030 selon d’autres rumeurs. Cependant, le projet a également souffert d'une forte rotation du personnel, de changements de direction et de doutes internes.

Apple a notamment perdu certains cadres clés au profit d'autres entreprises, comme l'ancien directeur du logiciel Autopilot de Tesla et l'ancien PDG de Canoo, une startup spécialisée dans les véhicules électriques. Apple avait d’ailleurs également revu ses ambitions à la baisse et aurait abandonné l'idée d'une voiture entièrement autonome sans volant, se concentrant plutôt sur une voiture autonome de niveau 2, le même que les Tesla actuelles.

Apple déclare forfait, les voitures électriques ne seront pas rentables

La décision d'Apple d'annuler le projet de voiture découlerait de plusieurs facteurs, notamment le peu d’espoir de faire d’énormes bénéfices dans ce domaine. Selon Gurman, même avec un prix de 100 000 dollars, les dirigeants ont eu du mal à maintenir les marges bénéficiaires prévues à un niveau suffisamment élevé pour les standards de l’entreprise.

Cela nous rappelle évidemment Tesla, qui avait perdu des milliards de dollars pendant de nombreuses années avant de finalement faire ses premiers bénéfices. Au bord du gouffre, l’entreprise d’Elon Musk avait même supplié Apple de la racheter, sans succès. Un rachat pourrait maintenant être l’une des seules chances pour Apple de raviver le projet à l’avenir.

Apple veut désormais tout miser sur l’IA

Désormais, selon le rapport, de nombreux employés en charge du projet Titan travailleraient désormais sur l’IA générative de la société, qu’elle compte bien installer rapidement dans ses produits. En effet, le directeur général d'Apple, Tim Cook, a également annoncé récemment qu'Apple lancerait dans le courant de l'année des fonctions d'IA générative, qui pourraient permettre aux utilisateurs de créer des contenus tels que de la musique, des images et du texte à l'aide de l'IA. Apple dépenserait actuellement des millions de dollars par jour pour former son propre modèle d'IA, appelé Ajax, qui pourrait alimenter diverses fonctionnalités et services.

Si Apple a renoncé à son rêve de voiture électrique, d'autres entreprises technologiques le poursuivent. Sony et Honda prévoient de lancer leurs voitures électriques Afeela dotées de fonctions autonomes en Amérique du Nord l'année prochaine, avec un déploiement mondial en 2026. Les voitures Afeela devraient offrir un design élégant, un intérieur spacieux et une gamme d'options de divertissement et de connectivité.

Le projet de voiture électrique d'Apple était l'un des projets les plus mystérieux et les plus attendus du monde de la technologie ces dernières années, et son annulation est un coup dur pour ses fans et ses investisseurs. Ce qui est sûr, c’est que même sans n’avoir jamais commercialisé aucune voiture, Apple a probablement grandement fait avancer le marché de l’électrique, ses concurrents devant s’assurer de prendre assez d’avance avant son entrée sur le marché.