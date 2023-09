Apple Car : la firme de Cupertino n’a qu’un moyen de rattraper son retard sur Tesla, selon cet expert

Si vous vous demandez ce qu’il advient de l’Apple Car, le grand expert ès-Cupertino apporte un début de réponse sur Twitter, et les nouvelles ne sont pas bonnes, si vous attendiez une voiture siglée de la pomme.

Avec la sortie des iPhone 15, l’actualité d’Apple est foisonnante. On peut même dire que la compagnie s’apprête à sortir de sa zone de confort avec la commercialisation en 2024 du Vision Pro, son casque de réalité augmentée. Il y a en revanche un produit dont l’absence est criante dans les conférences et les discussions sur Internet : c’est l’Apple Car.

Les rumeurs concernant une voiture Apple courent depuis déjà quelques années sur les réseaux, mais jusqu’à maintenant, rien de tangible ne nous a été dévoilé. Si on se doute qu’il s’agirait d’un véhicule électrique, on ne sait si la compagnie souhaite en faire une voiture sans pilote, ou si elle adopterait un schéma plus « classique ». Ming-Chi Kuo douche les espoirs des fans d’Apple qui espéraient voir un jour une Apple Car sur les routes.

L'Apple Car ne devrait pas tout de suite voir le jour, selon cet expert

Il déclare sur Twitter : « le développement de l’Apple Car semble avoir perdu toute visibilité à l’heure actuelle. Si Apple n’adopte pas une stratégie d’acquisition pour entrer sur le marché de l’automobile, je doute que l’Apple Car puisse entrer en production de masse dans les prochaines années ». Pour l’expert donc, le seul moyen pour Apple de rattraper l’avance technologique et logistique de ses concurrents, Tesla en tête, est de racheter un constructeur automobile.

Le fait qu’il ne se passe rien depuis longtemps dans la chaîne logistique d’Apple sur le front de la production automobile augure mal pour le futur. Si une Apple Car est à l’étude, elle semble effectivement bien loin d’entrer en production. Mentionnons par ailleurs que le secteur des voitures automobiles évolue très vite, et en la matière, Tesla est largement précurseur dans ce domaine entièrement nouveau pour Apple. Cela nécessite des investissements massifs pour un retour qui n’est pas garanti. On peut donc imaginer qu’à ce stade, Tim Cook préfère laisser le projet dans les cartons.