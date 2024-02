iPhone 16 : l’IA générative va s’inviter sur vos smartphones avec iOS 18

Apple prévoit de renforcer les capacités d'intelligence artificielle de ses prochains modèles d'iPhone et de Mac grâce à une nouvelle génération de puces dotées d'un plus grand nombre de cœurs de calcul d'intelligence artificielle.

Selon un rapport de l'Economic Daily News, les puces A18 et M4 qui équiperont l'iPhone 16 et les futurs Mac seront dotées d'un moteur neuronal considérablement amélioré, c'est-à-dire la partie de la puce qui gère les tâches d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Le rapport affirme que le nouveau moteur neuronal améliorera non seulement les performances des fonctions d'IA existantes, telles que Siri, Face ID et Photos, mais permettra également de nouvelles fonctions d'IA générative qui seront introduites dans iOS 18.

Lire également – L’iPhone 16 Pro Max devrait offrir la meilleure autonomie jamais vue chez Apple

iOS 18 pourrait tout miser sur l’IA

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a fait allusion aux travaux de l'entreprise sur l'IA générative lors d'une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci, déclarant que l'entreprise partagerait plus de détails “plus tard cette année”. Pour rappel, il s’agit du même type d’IA qu’utilise ChatGPT, donc nous pourrions bien voir d’énormes améliorations pour Siri. iOS 18 devrait être annoncé lors de la conférence WWDC en juin.

Le rapport ne précise pas le nombre de cœurs du nouveau moteur neuronal, mais il indique qu'il s'agira d'une “forte augmentation” par rapport à la conception actuelle à 16 cœurs utilisée depuis l'iPhone 12. Le moteur neuronal est déjà devenu plus rapide au fil des ans, même sans changer le nombre de cœurs. Par exemple, la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro possède un moteur neuronal deux fois plus rapide que la puce A16 de l'iPhone 14 Pro, et peut traiter jusqu'à 35 billions d'opérations par seconde.

Le nouveau moteur neuronal profitera également aux modèles Mac qui utilisent des puces Apple, comme la puce M4 qui devrait être lancée à la fin de 2024 ou au début de 2025. La plupart des Mac équipés de puces Apple disposent d'un moteur neuronal à 16 cœurs, à l'exception du Mac Studio et du Mac Pro, qui disposent d'un moteur neuronal à 32 cœurs lorsqu'ils sont configurés avec une puce M1 Ultra ou M2 Ultra. Il reste maintenant à voir quelles fonctionnalités arriveront avec iOS 18.