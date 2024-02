Renault 5 : on a enfin pu voir la réédition électrique de la citadine mythique

Le salon international de Genève n’est malheureusement cette année que l’ombre du flamboyant rendez-vous automobile hivernal qu’il a été par le passé. Toutefois, cette édition 2024 aura été marquée par le dévoilement officiel de la très (très) attendue nouvelle Renault 5 E-Tech électrique.

L’interminable teasing a pris fin ce 26 février à 8 heure 30. La résurrection d’une icône de l’automobile française est en cours. Après 14 millions d’exemplaires de Renault 5 et Super 5 vendus entre les années 1972 et 1996, le badge mythique fait donc son retour.

Après trois ans d’attente, de prototype et autres showcars présentés à l’occasion de nombreux événements et sur plusieurs salons, Luca de Meo a levé le voile sur la version définitive de la Renault 5 E-Tech, « bien plus qu’une voiture ! » selon ses propres mots.

25 000 euros, mais pas tout de suite

Prévue à terme « avec un prix d’entrée d’environ 25 000 euros » selon le constructeur, les premières Renault 5 seront commercialisées dans leurs versions plus haut de gamme, avec une grosse batterie et un équipement plus avenant. Il faudra attendre fin 2024 ou début 2025 pour accéder à une Renault 5 plus populaire. Mais d’ores et déjà, on peut souligner la fidélité de la version définitive sur les premiers concepts.

Avec des traits et proportions évoquant celles de ses illustres ancêtres, Luca de Meo rejoue la carte de la nostalgie, comme il l’avait déjà fait avec chez Fiat avec la 500 de 2007 laquelle reprenait les traits de la citadine italienne star des années 60 avec une échelle adaptée aux besoins des années 2000.

Si la Renault 5 E-Tech 2024 se positionne dans le segment des citadines, elle a donc elle aussi forcément un peu grandi par rapport à la version originelle de 1972, mais reste particulièrement compacte dans le paysage automobile actuel. Avec ses 3,92 mètres de long et 1,77 mètres de large, elle s’allonge donc de 40 centimètres, s’élargit de 25 centimètres et prend 10 centimètres en hauteur, toisant à 1,50 m.

Elle vient ainsi combler le vide qui existe entre une Fiat 500e (3,63 m) et une Peugeot E-208 (4,05 m). Pour ce qui est de sa masse, elle va de 1 350 à 1 450 kilos, selon la batterie installée. Le coffre revendique 326 litres, soit nettement mieux que celui de la Fiat (185 litres) ou de la Peugeot pourtant plus grande (265 litres). La R5 fait d’ailleurs également mieux que la Clio (4,05 m et 254 litres) !

Un style conforme au concept

Côté style, donc, on apprécie le respect accordé au concept. À l’avant, les feux de jour à LED carrés évoquent les optiques secondaires de la R5 originelle tout en intègrant un rappel directement inscrit dans l'épaisseur de l'optique, de même qu’un discret drapeau tricolore marque l’intérieur du phare. Et comme sur le modèle de 1972, le tout donne l’impression d’un regard humain. À l’arrière, si le gros bandeau lumineux Renault du prototype laisse place à la plaque minéralogique, la prise d’air située en dessous prend en taille.

Vue de profil, les jantes sont elles aussi fidèles à celles du concept, tout comme les ouïes d’écoulement de l’air en retrait des ailes avant. Les poignées de portes, en revanche, ne sont plus affleurantes à l’avant, mais tout ce qu’il y a de plus classiques, tandis que sur le toit une antenne requin prend place.

Un intérieur entre tradition et modernité

L’intérieur constitue en revanche une découverte totale, celui-ci ayant été soigneusement caché sur les concepts. Bien évidemment, s’il n’a fondamentalement plus grand-chose à voir avec celui de la première Renault 5, les inspirations sont malgré tout perceptibles notamment dans les textures nervurées que l’on retrouve ici et là dans les matériaux, ou encore dans le style des sièges qui rappellent celui des versions turbo des années 1980.

Pour la personnalisation, la technologie de l'impression 3D offre une variété étendue d'éléments décoratifs à clipser ainsi que des solutions de rangement supplémentaires dotées de couvercles personnalisés. Parmi les produits disponibles, tous fabriqués en 3D à l'usine de Flins en France, on peut citer un grand rangement central proposé en trois motifs différents et deux coloris, un petit rangement central proposé en trois motifs différents et deux coloris ou encore un organiseur central disponible en deux coloris.

Et ça ne s’arrête pas là, puisque même le levier de vitesse au volant “e-pop shifter” qui évoque un tube de rouge à lèvres est personnalisable. Placé derrière le volant du côté droit, il peut être changé à tout moment par un autre sans nécessiter d'outils autre qu’un trombone, comme on éjecterait une carte SIM d’un téléphone.

L’instrumentation 100 % numérique repose sur deux écrans de 10 pouces disposés horizontalement, un peu à la manière de celle du i-Cockpit du nouveau Peugeot E-3008. Outre les classiques commandes tactiles et physiques (sur le volant et, ouf !, pour la clim), ils sont commandés depuis un nouvel assistant vocal baptisé Reno. Conçu comme un « compagnon de route intelligent et complice », Reno a pour mission de « faciliter et agrémenter l’expérience (…) en voiture électrique et la rendre plus intuitive ». En pratique, plus de 200 réponses aux questions les plus fréquentes ont été intégrées, tandis que le désormais inévitable Chat GPT se charge de la partie conversationnelle.

Deux batteries, trois moteurs

Contrairement à Peugeot qui a fait le choix d’une plateforme multi-énergie (essence et électrique), Renault adopte un panel de moteurs trois moteurs 100 % électriques pour le Renault 5 e-Tech. En entrée de gamme, on trouve un bloc synchrone à rotor bobiné de 95 chevaux, puis viennent deux versions plus musclées de 120 et 150 chevaux. Dépourvu d’aimant permanent, ces moteurs sont revendiqués « sans terres rares » par le constructeur.

Côté batteries, si l’auto sera lancée avec un pack de 52 kWh permettant 400 km d’autonomie (cycle WLTP), la version d’entrée de gamme à venir pourra être équipée d’un ensemble plus modeste de 40 kWh (pour 300 km WLTP).

Côté recharge, la version d’entrée de gamme (95 ch) marque son terrain urbain, puisqu’elle ne sera proposée qu’avec une recharge AC de 11 kW et pas de chargeur DC. En revanche, les versions 120 et 150 chevaux reçoivent respectivement 80 et 100 kW depuis les bornes rapides et, surtout, bénéficient d’une charge bi-directionnelle 11 kW en AC.

Ce nouveau chargeur compatible V2L (vehicle to load) et V2G (vehicle-to-grid) permet à la Renault 5 d’alimenter des équipements électriques et, surtout, de compenser d’éventuelles baisses de capacité sur le réseau électrique en alimentant si besoin le domicile ou en fournissant l’énergie emmagasinée dans ses accus au distributeur.

Au chapitre des performances, Renault ne communique pour le moment que celles du moteur 110 kW avec la batterie de 52 kWh. Le 0 à 100 est annoncé « inférieur à 8 secondes », pour une vitesse maxi bridée à 150 km/h.

Trois finitions au lancement

Concernant les finitions, elles seront au nombre de trois d'après les dires de Renault . On retrouvera notamment les traditionnelles finitions Evolution et Techno, qui représentent l'entrée et le coeur de la gamme. Enfin, une version Premium baptisée Iconic 5 se chargera de compléter l'offre. Notez qu'elle est destinée à évoluer avec le temps.

Voici les équipements proposés dans les différentes finitions :

Evolution : roues 18 pouces avec enjoliveurs, écran tactile de 10,1 pouces, connexion Apple CarPlay et Android Auto sans fil, accès/démarrage mains libres, optiques LED avec feux de route automatiques

: roues 18 pouces avec enjoliveurs, écran tactile de 10,1 pouces, connexion Apple CarPlay et Android Auto sans fil, accès/démarrage mains libres, optiques LED avec feux de route automatiques Techno : Evolution + jantes de 18 pouces, instrumentation 10 pouces, système multimédia Open R Link avec services Google, chargeur smartphone par induction, caméra de recul, témoin de charge “5” sur le capot, conduite semi-autonome de niveau 2

: Evolution + jantes de 18 pouces, instrumentation 10 pouces, système multimédia Open R Link avec services Google, chargeur smartphone par induction, caméra de recul, témoin de charge “5” sur le capot, conduite semi-autonome de niveau 2 Iconic 5 : Techno + peinture bi-ton, volant et sièges avant chauffants, parking mains libres

Quant aux coloris disponibles, les utilisateurs pourront faire leur choix entre 5 habillages. Le Vert Pop sera gratuit tandis qu'il faudra verser un supplément pour le Jaune Pop, le Blanc Nacré, le Noir étoilé et le Bleu nocturne (visible ici sur nos photos). Les dates de disponibilité ainsi que les tarifs définitifs des différentes finitions seront annoncés prochainement.