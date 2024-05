Xiaomi : cet ancien smartphone abordable a enfin droit à HyperOS, mais il y a un hic

Xiaomi semble désormais déterminer à apporter HyperOS sur tous ses smartphones compatibles, même les plus anciens. Ce week-end, c’est un modèle sorti en 2021 qui a reçu la mise à jour. Malheureusement, on dénote quelques absents essentiels à l’appel.

Fin 2023, Xiaomi débutait le déploiement de HyperOS, sa toute nouvelle surcouche venant remplacer MIUI. On pensait naturellement que seuls les smartphones les plus récents auraient droit à la mise à jour. Mais quelques mois plus tard, le constructeur annonce la bonne nouvelle : certains de ses anciens modèles pourront en effet télécharger la nouvelle surcouche. Aujourd’hui, c’est donc au tour de l’un d’eux.

Au cours de ce week-end, les utilisateurs de Poco F3 ont ainsi vu débarquer HyperOS sur leur smartphone. Ce dernier, sorti en 2021 pour seulement 399 euros, n’était clairement pas en tête de liste pour bénéficier de la surcouche. C’est donc une excellente nouvelle pour tous ceux qui disposent encore du téléphone… à condition qu’ils ne soient pas trop regardants sur les détails.

Le Poco F3 reçoit HyperOS, mais pas comme on l’avait prévu

En effet, le Poco F3 a droit à une petite particularité par rapport à ses camarades. Là où ces derniers ont profité de la mise à jour pour passer à Android 14, ce n’est pas le cas de notre sujet du jour. Le smartphone reste sur Android 13, même après le passage sur HyperOS. De même, il ne bénéficie pas de la dernière mise à jour de sécurité. À l’heure actuelle, seul le patch de janvier 2024 est installé sur le Poco F3.

On ne sait pas encore si Xiaomi prévoit de mettre à jour le smartphone vers Android 14, avec les dernières mises à jour de sécurité — bien qu’on l’espère pour ses utilisateurs. Du reste, le Poco F3 semble bénéficier de tous les avantages apportés par HyperOS, d’après le changelog qui accompagne le déploiement. C’est notamment le cas de HyperConnect, une plateforme améliorant l’expérience connectée entre plusieurs appareils. Du reste, la nouvelle interface ainsi que toutes les améliorations de HyperOS sont présentes dans la mise à jour.

Source : IT Home