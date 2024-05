Voici le nouveau roi de la photo selon DXOMARK, le Magic6 Pro vient d’être détrôné

Le Huawei Pura 70 Ultra s'impose désormais comme le leader incontesté dans le classement des appareils photo de smartphones. Il vient de dépasser le Magic6 Pro grâce à ses performances exceptionnelles.

Le score DXOMARK est un indicateur clé de la qualité des appareils photo de smartphones. Il évalue des aspects tels que la qualité d'image, la réactivité de l'appareil, et la précision des couleurs. Jusqu'à récemment, le Magic6 Pro dominait le classement grâce à ses capacités avancées en photographie. Toutefois, après à peine un mois, il vient de se faire dépasser. La concurrence est donc de plus en plus féroce dans le monde de la photographie mobile

Le Huawei Pura 70 Ultra est le nouveau champion du classement DXOMARK, avec un score impressionnant de 163 points. Ce smartphone se distingue par ses performances élevées dans presque tous les tests de caméra, notamment en Photo, Bokeh (flou artistique), et Zoom. Il surpasse ainsi ses concurrents directs comme l'iPhone 15 Pro Max et l'Oppo Find X7 Ultra dans plusieurs critères et domaines clés.

Le Huawei Pura 70 Ultra devient le roi de la photo

Le Pura 70 Ultra se distingue par son grand capteur qui a une taille de presque 1 pouce. Il est complété par une ouverture variable de f/1.6 à f/4.0. Cette configuration permet des ajustements précis de la profondeur de champ, idéale pour la netteté des photos de groupes et la capture rapide des mouvements. En mode HDR, le smartphone offre un contraste amélioré et un meilleur rendu des couleurs. Cependant, il est important de noter que ce format utilise la structure RYYB spécifique à Huawei et n'est pas compatible avec d'autres appareils.

En plus de ses capacités en conditions de lumière normale, le Pura 70 Ultra excelle dans des conditions de faible luminosité, où il maintient une excellente gamme dynamique et des détails précis tant dans les zones sombres que lumineuses de l'image. Ses capacités de zoom sont également remarquables, Il offre un rendu des couleurs agréable, réalistes et un faible niveau de bruit sur toute sa plage.

Malgré quelques incohérences mineures en matière d'exposition et de balance des blancs, le Huawei Pura 70 Ultra rencontre parfois des problèmes d'effets de ghosting. Ces effets, également connus sous le nom d'images fantômes, apparaissent comme des duplications légères ou des traces des éléments en mouvement. Ils sont particulièrement visibles dans des scènes à fort contraste. Mais malgré ces défauts occasionnels, le Pura 70 Ultra offre une performance de macrophotographie impressionnante et une excellente isolation du sujet grâce à son téléobjectif macro.