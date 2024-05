16 Go de RAM pour le Galaxy S25 Ultra, mais pour quoi faire ?

Le Galaxy S25 Ultra devrait avoir droit à 16 Go de RAM. Cette mémoire vive servira notamment pour de nouvelles fonctions d'IA.

Toujours plus. Avec 12 Go de RAM, les dernières générations de Galaxy S Ultra étaient déjà bien pourvues en mémoire vive. Le Galaxy S25 Ultra devrait aller encore plus loin puisqu'il embarquerait jusqu'à 16 Go de RAM. L'information provient du leaker Sawyer Galox, spécialisé dans l'industrie tech sud-coréenne, et plus particulièrement sur ce qui est relatif aux futurs produits de Samsung.

Selon lui, le dernier prototype de Galaxy S25 Ultra conçu par les ingénieurs du fabricant se déclinerait pour l'instant en trois configurations. La première serait équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Les deux autres bénéficieraient quant à elles de 16 Go de RAM et de 512 Go ou 1 To de mémoire interne. Les rumeurs évoquant une version à 2 To de stockage ne seraient pas fondées, mais Samsung envisagerait de proposer un smartphone premium à 1,5 To en 2026 ou 2027.

Galaxy S25 Ultra • 12GB + 256GB

• 16GB + 512GB

• 16GB + 1TB • 6.9 inch Confirmed in prototype 3 ✅️ — Sawyer Galox (@Sawyergalox) May 8, 2024

Galaxy S25 Ultra : plus de RAM, autant de stockage

Le passage à 16 Go de RAM n'est pas vraiment surprenant. Aujourd'hui, même des smartphones chinois de milieu de gamme peuvent proposer un tel montant de mémoire vive. C'est par exemple le cas du OnePlus Nord 3. Rappelons aussi que d'anciens modèles de mobiles Samsung, comme les Galaxy S20 Ultra et Galaxy S21 Ultra, offraient à l'époque 16 Go de RAM. Les générations suivantes étaient ensuite revenues à 12 Go.

Ces 16 Go de RAM ne serviront cependant pas qu'à faire beau sur la fiche technique. Samsung aurait besoin de cette mémoire vive supplémentaire pour introduire de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA, qui peuvent être gourmandes en ressources. La série Galaxy S25 devrait inclure la deuxième génération de Gemini Nano. Le grand modèle de langage de Google devrait alimenter de nouvelles options d'IA générative multimodale estampillées Galaxy AI. 16 Go de RAM ne seront pas de trop pour assurer un certain niveau de performances. Les prestations du SoC Snapdragon 8 Gen 4 seront, elles aussi, scrutées à cet égard.

La technologie utilisée pour la mémoire vive sera la LPDDR5X, tandis que le stockage comptera sur l'UFS 4.0 et ses débits très rapides. Autre information intéressante partagée par Sawyer Galox, la taille de la diagonale de l'écran devrait passer à 6,9 pouces, alors que l'on avait droit à une dalle de 6,8 pouces depuis des années.

Source : Sawyer Galox