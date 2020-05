AnTuTu dévoile les SoC pour smartphone Android les plus puissants du marché

AnTuTu vient de mettre en ligne une infographie dédiée aux SoC les plus puissants du marché. Sur base de benchmarks, cette nouvelle charte compare les performances des chipsets qui alimentent les smartphones Android. Sans surprise, c’est le Snapdragon 865 de Qualcomm qui arrive en tête de classement.

Ce 19 mai 2020, AnTuTu a mis en ligne un nouveau classement sur son site web officiel. En plus du top 10 des smartphones Android haut de gamme les plus puissants et du classement dédié aux appareils milieu de gamme, AnTuTu propose un comparatif des meilleurs chipsets du marché. Attention, ce podium ne concerne que les puces intégrées aux smartphones Android. Les SoC développés par Apple pour les iPhone ne sont pas compris.

Sur le même sujet : Oppo Reno Ace 2 – placé dans un réfrigérateur, il pète tous les scores d’AnTuTu

Le Snapdragon 865 est le SoC pour smartphone Android le plus puissant du marché

En numéro un, on trouve d’abord le Soc Snapdragon 865 de Qualcomm. Le chipset équipe la plupart des smartphones Android haut de gamme vendus en 2020, dont l’Oppo Find X2 Pro, le smartphone Android le plus puissant selon AnTuTu.

En seconde position, on retrouve le SoC Exynos 990 développé par Samsung pour ses Galaxy S20. Comme le montre l’infographie, le composant est loin d’être aussi véloce que le chipset de Qualcomm. Le classement d’AnTuTu apporte du grain à moudre aux utilisateurs ayant signé une pétition contre l’intégration des puces Exynos au sein des futurs Galaxy. De nombreux acheteurs d’un Galaxy S20 européen, avec Exynos 990, s’estiment en effet lésés par rapport aux consommateurs américains, qui bénéficient d’un Soc Snapdragon 865.

La troisième position est occupée par le Snapdragon 855+, le SoC gaming lancé par Qualcomm en 2019. Il est suivi du Kirin 990 développé par HiSilicon, filiale de Huawei. La puce alimente notamment les Huawei P40 et les Mate 30. Sur son site web, AnTuTu affirme s’être basé sur les performances GPU et CPU de chaque chipset dans les benchmarks réalisés avec AnTuTuV8. Que pensez-vous de cette infographie ? On attend votre avis dans les commentaires.