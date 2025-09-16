Tesla retire son Cybertruck le moins cher de la vente parce que personne n’en veut

À peine quelques mois après sa mise en ventre, le Cybertruck le moins cher n'est déjà plus disponible sur le site de Tesla. Il semblerait que les ventes ne soient pas au rendez-vous, alors même que les derniers défenseurs du pick-up électrique avaient prévu l'échec à venir. Un échec qui survient alors même que les ventes du constructeur sont en difficulté.

Difficile de nier l'évidence : malgré l'engouement initial, le Cybertruck est un échec commercial. Si Tesla dans son ensemble a du mal à se détacher de l'image désastreuse de son patron, le pick-up électrique est sans le modèle le plus boudé par les automobilistes. En 2024, 39 000 unités se sont écoulées, bien loin des 250 000 promises par Elon Musk au lancement. Lors du premier trimestre 2025, Tesla n'a vendu que 4306 pick-up. Bref, les choses vont mal, et même les différentes stratégies de la firme pour remonter la pente ne fonctionnent pas.

Il y a quelques mois, celle-ci tentait notamment de faire baisser drastiquement le prix du Cybertruck à seulement 70 000 dollars, soit 10 000 dollars de moins que la version la plus abordable alors. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'annonce a été accueillie par un certain scepticisme de la part des automobilistes, qui ont rapidement remarqué que pour obtenir ce tarif, Tesla a dû sacrifier bon nombre d'options jugées indispensables à la fiche technique du véhicule.

Le Cybertruck à 70 000 dollars tire sa révérence

De fait, ils avaient raison. Il semblerait que cette version à 70 000 dollars n'ait pas trouvé son public, puisqu'elle n'est désormais plus trouvable sur le site de Tesla. Celle-ci n'a bien sûr jamais été disponible dans nos contrées, mais plusieurs utilisateurs américains ont remarqué qu'il n'était plus possible d'opter pour ce modèle depuis le configurateur officiel. De fait, l'option la moins est donc désormais la All-Wheel Drive à 79 990 dollars.

Reste à savoir si le Cybertruck a encore un avenir. Une chose est sûre, Tesla ne compte pas abandonner le marché des pick-up électriques, quand bien même il n'est déjà plus leader sur celui-ci – cette place revient aujourd'hui à GMC et son Hummer EV. En effet, un nouveau pick-up est en cours de développement dans les bureaux du constructeur. Pour l'heure, difficile de prédire son succès éventuel.