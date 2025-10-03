Elon Musk vit toujours dans son monde avec son faux exploit du Cybertruck face à la Porsche 911

Tesla avait affirmé que le Cybertruck battait une Porsche 911 sur un quart de mile, tout en la tractant. Mais la réalité est bien différente. Plus d’un an après, Elon Musk continue pourtant de répéter ce scénario qui n’a jamais eu lieu.

Les comparaisons entre voitures électriques et thermiques attirent souvent l’attention, surtout lorsqu’il s’agit de performances. Depuis des années, Tesla met en avant les accélérations de ses modèles pour démontrer leur supériorité. Mais lorsque la communication dépasse la réalité technique, les affirmations peuvent vite se transformer en polémiques.

Lors de la présentation du Cybertruck en 2023, Tesla avait diffusé une vidéo spectaculaire. On y voyait le pick-up électrique battre une Porsche 911 sur un quart de mile, tout en tractant une autre 911. Elon Musk avait alors déclaré que le véhicule pouvait parcourir cette distance plus vite que la sportive allemande seule. Problème : il s’agissait du Cyberbeast, la version la plus puissante du pick-up, opposée à une Porsche 911 Carrera T, l’une des déclinaisons les moins rapides de la gamme.

Tesla Cybertruck beats a 911 while towing a 911, which mean it can carry a 911 faster down a 1/4 mile than the Porsche can travel by itself … https://t.co/l0mQKFQ9NB — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2025

La course entre le Cybertruck et la Porsche 911 n’a jamais eu lieu sur un quart de mile

Au-delà du choix discutable du modèle de 911, la course en elle-même n’était pas ce qu’elle semblait être. Plusieurs observateurs ont remarqué que la vidéo s’arrêtait avant les panneaux marquant le quart de mile. En réalité, la démonstration filmée ne couvrait qu’un huitième de mile. Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, a confirmé que Tesla n’avait jamais effectué la course complète, évoquant des risques liés aux pneus de la remorque.

Des tests indépendants menés ensuite ont confirmé que sur un véritable quart de mile, la Porsche 911 l’emporte systématiquement face au Cybertruck. Malgré cela, Elon Musk continue de répéter son affirmation initiale plus d’un an après, laissant entendre que le pick-up bat la sportive allemande sur la distance officielle. Tesla a depuis corrigé sa communication et parle désormais d’une simple « course de dragster », sans mentionner le quart de mile. Une polémique de plus pour un véhicule déjà considéré comme un fiasco commercial, malgré quoi Tesla envisagerait un nouveau modèle de ce mastodonte électrique dans les années à venir.