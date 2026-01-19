La fin du sideloading sur Android ? Google confirme que ça va se compliquer

Alors que Google met en place plusieurs mesures pour assurer la sécurité des utilisateurs d'Android, beaucoup craignent que l'installation d'applications récupérées en dehors du Play Store devienne trop complexe. La firme de Mountain View confirme que ce sera le cas.

Installer une application sur un smartphone Android peut se faire de deux façons. Soit vous passez par le Play Store, la plateforme officielle de Google, soit vous vous lancez dans le sideloading. En clair : vous téléchargez l'appli en dehors du Play Store, depuis un site Web ou un magasin alternatif. Cette pratique existe depuis les débuts d'Android, et elle n'est pas sans risque. En l'absence de vérifications par les systèmes de Google, vous mettez potentiellement votre appareil en danger avec un programme infecté par un malware.

Cela ne veut pas dire que ceux disponibles sur le Play Store sont totalement sûrs. Juste que les chances sont réduites. Quoi qu'il en soit, et sous couvert d'assurer la sécurité de tous, Google met en place de plus en plus de mesures limitant le sideloading. Elles s'accumulent si rapidement ces derniers temps que l'entreprise a dû rassurer les utilisateurs en affirmant que le sideloading n'allait pas disparaître. En revanche, il va se clairement se complexifier.

L'installation d'applications Android hors Play Store va devenir “un processus complexe”

Répondant à un article d'Android Authority à propos d'une nouvelle restriction, Matthew Forsyth, directeur de la gestion des produits, expérience développeur Google Play et responsable de la présentation des produits chez Google explique : “Il ne s'agit pas d'une restriction du sideloading, mais d'une « couche de responsabilité ». Les utilisateurs avancés pourront « installer sans vérification », mais doivent s'attendre à un processus complexe conçu pour les aider à comprendre les risques“.

It’s not a sideloading restriction, but an "Accountability Layer." 🛡️ Advanced users will be able to"Install without verifying," but expect a high-friction flow designed to help users understand the risks. — Matthew Forsythe (@matt_w_forsythe) January 16, 2026

D'aucuns diront qu'il joue sur les mots pour mieux faire passer la pilule, mais en l'état, on ne peut pas l'affirmer. Il faut attendre de voir comment se manifeste concrètement ce “processus complexe” que Google souhaite mettre en place. S'il s'arrête à un enchaînement d'avertissements, cela reste acceptable. S'il oblige à passer par un PC avec entrée de lignes de commande dans un logiciel spécifique, beaucoup moins.