Android en panne, le 4:3 de Zack Snyder, le nouvel Alien : le récap de la semaine

De nombreuses applications Android ont été inutilisables pendant un certain temps, Zack Snyder étonne par le format d’image de Justice League et Marvel présente le design du nouvel Alien, voici le récap de la semaine !

Les utilisateurs Android ont eu la mauvaise surprise cette semaine de voir bon nombre de leurs applications cesser de fonctionner. Heureusement, Google a rapidement réagi en déployant un patch correctif pour remettre les choses en ordre. Ce ne sera bientôt plus le cas pour les anciennes builds de Windows 10, dont Microsoft abandonne le support. On vous conseille donc de passer rapidement à la version 21H2. Du côté du cinéma, l’actualité a également été marquée par le format étonnant de Justice League Snyder’s Cut, ainsi que par un tout nouvel Alien signé Marvel. Pour finir en beauté, on vous propose de magnifiques images de l’éruption du volcan islandais Fagradalsfjall.

Android tombe en panne

Entre le 22 et 23 mars, Android a été victime d’une sévère panne. De nombreuses applications ont subitement cessé de fonctionner. On retrouve notamment dans la liste des applis Google, comme Gmail, Google Maps et Google Pay, mais aussi des applis tierces comme Deezer, Amazon et TikTok. Le coupable est System Webview, responsable de l’affichage des contenus Web, qui a heureusement rapidement reçu une mise à jour corrective. Il a suffi aux utilisateurs d’installer cette dernière pour régler le problème. Dans le cas où vos applications recommenceraient à planter, il existe plusieurs solutions : redémarrer votre smartphone, vider le cache, forcer l’arrêt… On vous détaille tout dans notre guide ci-dessous.

Zack Snyder intrigue avec sa version 4:3 de Justice League

4 heures de films découpées en 6 parties : la Snyder Cut de Justice League est un beau morceau. Pourtant, ce n’est pas sa durée imposante qui a fait tiquer les internautes à la sortie du film ce 18 mars, mais bien le format utilisé. Le réalisateur a en effet opté pour un 4:3, un choix pour le moins étrange qui a laissé des bandes noires sur le côté de l’image. Ce dernier a en effet souhaité tourner son long-métrage en IMAX, un format carré. « Vous savez, n’oubliez pas qu’il était destiné à la sortie en salle, et qu’il était destiné à une sortie en salles IMAX. Mais maintenant que c’était prévu sur HBO Max, Zack ne voulait pas changer le ratio d’écran, parce que tout était pensé de cette façon », a expliqué Deborah Snyder, productrice du film. Une justification loin de contenter tous les fans, dont certains préfèrent régler l’affichage de leur TV pour revenir au bon vieux 16:9.

Il est temps de passer à Windows 10 20H2

À partir du 11 mai 2021, Microsoft arrêtera le déploiement de mises à jour de sécurité pour les builds anciennes de Windows 10. Généralement, Windows Update se charge d’installer automatiquement la dernière version du système d’exploitation. Mais il arrive que certains bugs empêchent le déclenchement du processus. Si vous vous trouvez dans ce cas, pas de panique. Microsoft propose un « Assistant de Mise à jour de Windows 10 », qui s’occupe de forcer le téléchargement et l’installation de l’update. Cet assistant est disponible directement sur le site du constructeur. Un lien est disponible dans notre article ci-dessous.

Découvrez l’incroyable éruption du Fagradalsfjall en vidéo

800 ans que le volcan Fagradalsfjall n’était pas rentré en éruption. Il s’agissait donc d’une occasion à ne pas manquer lorsque, 19 mars, la lave a commencé à couler du cratère. Pour garder une trace de cet événement unique dans une vie, Bjorn Steinbekk s’est muni de son drone pour immortaliser la scène. Son appareil passe ainsi entre les giclées de flammes pour nous délivrer des images époustouflantes de nuit. Le pilote, quant à lui, est un habitué des décors islandais. Sa chaîne YouTube d’images à couper le souffle de l’île. De quoi nous faire voyager un peu.

Le nouvel Alien donne froid dans le dos

En rachetant la 20 th Century Fox, Disney s’est offert les droits de nombreux personnages cultes du cinéma. Alien en fait partie, ainsi que bon nombre d’autres en font partie. Marvel, également dans l’écurie Disney, profite donc de cette occasion en or pour lancer un nouveau comic inspiré de la saga légendaire. Cette semaine, l’éditeur nous a offert une jolie image de ce qui nous attend dans la future bande dessinée. La nouvelle série suivra les traces de Gabriel Cruz, ancien employé Weyland-Yutani, qui devra faire équipe avec Bishop pour retrouver son fils. Au vu des premières planches, les sueurs froides seront au rendez-vous.

Nos tests de la semaine

Cette semaine a bien sûr été marquée par la présentation officielle des nouveaux flagships de OnePlus. Le OnePlus 9 standard est d’une puissance à couper le souffle, largement au niveau du Galaxy S21. La firme a clairement mis l’accent sur la photo pour cette génération et ça se voit. La recharge vraiment rapide est un bonus très appréciable. Malheureusement, l’autonomie laisse franchement à désirer. C’est un problème que l’on retrouve aussi sur le modèle Pro, bien que son magnifique design et son écran AMOLED parviennent à le faire oublier. Nous avons également testé le Realme 8 Pro, dont la qualité de l’autonomie, de la photo et des performances surprend au vu de son prix réduit. On regrette le manque de luminosité de l’écran et un haut-parleur peu efficace. Les OnePlus 9 et 9 Pro sont vendus respectivement à 719 € et 919 €, tandis que le Realme 8 Pro se trouve à 299 €.