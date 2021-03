Justice League Snyder Cut : pourquoi le film est diffusé en 4:3 plutôt qu’en 16:9 ?

Justice League Snyder Cut est disponible depuis quelques jours sur les plateformes de location. Le format du film, diffusé en 4:3 plutôt qu'en 16:9, a dérouté les téléspectateurs. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à recadrer l'image avec les réglages de leur télévision. Le format 4:3 a pourtant été choisi par Zack Snyder en personne dès la genèse du projet.

Ce jeudi 18 mars 2021, Warner Bros a mis en ligne la Snyder Cut de Justice League. En France, le long métrage est disponible sur de nombreuses plateformes à l'achat, dont Apple TV, Amazon Prime Video, Rakuten TV ou encore UniversCiné, au prix de 13,99 euros. Pour louer le film, il faudra attendre le 31 mars 2021. Aux Etats-Unis, le film est aussi disponible sur HBO Max,

Attendu par les fans DC Comics depuis plusieurs années, ce véritable OVNI cinématographique, à mi-chemin entre le film et la série, corrige plusieurs défauts de la version cinéma sortie en 2017. Le métrage réintègre des éléments tournés par Zack Snyder (comme la présence de Darkseid, le morceau de bravoure de Flash…) et fait l'impasse sur les scènes ajoutées par Joss Whedon. Découpé en 6 parties, le film de Zack Snyder dure un peu plus de 4 heures.

Pourquoi Zack Snyder a choisi le 4:3 pour son Justice League ?

Si la plupart des fans de la saga et du réalisateur louent les indéniables qualités de la Snyder Cut, de nombreux téléspectateurs ont été surpris par le format du film. Lorsque vous lancez le métrage, que ce soit via Apple TV, Amazon Prime Video ou une autre plateforme, de larges bandes noires apparaissent sur les côtés droit et gauche du téléviseur. In fine, on a un peu l'impression de lancer un film datant de plusieurs décennies ou une série tournée à l'époque où les télévisons étaient carrées.

Comme annoncé par le réalisateur, Justice League Snyder Cut est diffusé au format 4:3 plutôt qu'au format habituel 16:9. Dès la genèse du projet, le cinéaste a en effet décidé de tourner le film au format IMAX, qui se présente sous la forme d'un carré. Lors du tournage du film (entre avril et octobre 2016 pour la majorité des plans), Zack Snyder ignorait que le résultat final serait réservé aux plateformes en ligne comme HBO Max. Le réalisateur de 300, Watchmen et Batman vs Superman s'attendait évidement à ce que Justice League soit diffusé dans les salles de cinéma. Le suicide de sa fille, Autumn (à laquelle le film est dédié), a bouleversé les plans de Snyder. Pour le remplacer et terminer le métrage dans les temps, Warner Bros s'est tourné vers Joss Whedon, le réalisateur de Avengers.

Dans une interview accordée à Decider, Deborah Snyder, productrice du film et épouse de Zack Snyder, explique : “Le film a été tourné à l'origine de cette façon. Vous savez, n'oubliez pas qu'il était destiné à la sortie en salle, et qu'il était destiné à une sortie en salles IMAX. Mais maintenant que c'était prévu sur HBO Max, Zack ne voulait pas changer le ratio d'écran, parce que tout était pensé de cette façon”. Plutôt que de passer constamment d'un format à un autre, comme certains réalisateurs (Christopher Nolan notamment), Snyder a préféré tout miser sur l'IMAX.

Consciente que ce choix risque de dérouter la plupart des téléspectateurs, la productrice de Justice League Snyder Cut justifie : “En plus, c'est tellement unique. Vous obtenez tellement plus de plans. Si nous avions pris la décision de simplement couper, nous perdrions une partie du cadre. Il était donc vraiment important de maintenir le format parce que c'est ainsi qu'il était prévu à l'origine. C'est ainsi qu'il a été tourné. C'est ainsi que les effets visuels ont été réalisés”.

Notez aussi que Zack Snyder s'est pleinement approprié le format 4:3 en exploitant tous ses avantages. Ce format inhabituel permet au réalisateur de placer ses personnages, icônisés à l'extrême, au centre de tous les plans. Zack Snyder se dit d'ailleurs “obsédé par le grand carré” (le format IMAX) depuis le tournage de certains scènes de Batman vs Superman. Il s'agit donc d'une véritable décision artistique. On vous invite donc à ne pas recadrer l'image en utilisant les options de votre téléviseur.

Qu'avez-vous pensé de la Snyder Cut de Justice League ? Avez-vous été dérouté par le format 4:3 choisi par le cinéaste ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.