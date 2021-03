Android : Google déploie un correctif après le bug de plusieurs applications

Android a été victime d'un sérieux bug au cours des derniers jours. Après une panne du système Android Webview, de nombreuses applications ont complètement planté. C'est notamment le cas de plusieurs applis signées Google, comme Gmail, Google Maps ou Google Pay. Pour corriger le tir, la firme de Mountain View vient de déployer un correctif. On vous explique comment l'installer.

Dans la nuit du lundi 22 et mardi 23 mars 2021, plusieurs applications Android ont simplement cessé de fonctionner. D'après les témoignes apparus sur la toile, c'est notamment le cas des applis Google, comme Gmail, Google Maps et Google Pay, mais aussi d'applis tierces comme Deezer, Amazon et TikTok.

Un porte parole de Google est rapidement monté au créneau pour confirmer l'existence d'une défaillance liée au composant System WebView. Google explique avoir déployé une mise à jour défaillante. “Nous sommes conscients d'un problème avec WebView qui provoque le plantage de certaines applications sur Android” annonçait Google avant de promettre un correctif dans les plus brefs délais. En attendant cette mise à jour, plusieurs fabricants de smartphones, dont Samsung, ont conseillé aux utilisateurs de désinstaller purement et simplement Android System WebView.

Comment installer le correctif d'Android System WebView et de Chrome ?

Comme promis, Google a promptement poussé le correctif de System Webview sur les smartphones Android. “Le souci devrait maintenant être résolu. Si vous êtes toujours concerné, la mise à jour manuelle devrait le résoudre” explique le compte officiel Twitter de Gmail. Google encourage aussi d'installer la dernière mise à jour de Chrome sur Android afin d'éviter les dysfonctionnements. Le composant Webview est en effet lié à Chrome. Il permet d’afficher une page web dans une application sans avoir à ouvrir l’application Chrome.

Voici comment installer les correctifs déployés par Google :

Rendez-vous sur le Google Play Store

Cherchez Android System WebView avec la barre de recherche

avec la barre de recherche Appuyez sur Mettre à jour

Faites la même chose pour l'application Chrome

D'après Google, ce duo de correctifs devrait suffire à corriger les problèmes rencontrés par les utilisateurs Android. Si aucune mise à jour n'est proposée, ou si l'installation plante, le géant de la recherche conseille aux usagers de vider le cache de l'application Play Store. Pour ça, il suffit de vous rendre dans les Paramètres, puis dans Applications et notifications. Sélectionnez le Play Store, allez dans la section stockage et cliquez sur Vider le cache. Avez-vous rencontré des bugs avec vos applications ces derniers jours ? Le correctif a-t-il corrigé le tir ? On attend votre avis dans les commentaires.