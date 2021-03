Android : que faire si une application plante (se ferme toute seule, cesse de répondre ou ne s’ouvre pas) ?

Que faire si une application Android se ferme toute seule, ne répond plus ou ne veut pas s'ouvrir ? On déjà tous connu ça : sans crier gare, l'application Android que nous sommes en train d'utiliser se ferme soudainement. Pour résoudre le problème et pour éviter qu'il ne se répète, on a quelques petites astuces à vous proposer.

Que l'on soit un débutant d'Android ou un utilisateur plus avancé, on a tous déjà eu affaire à une application Android qui refuse de fonctionner correctement. Il arrive parfois que Google ait poussé une mise à jour défaillante des applications ou d'un composant du système Android. Malheureusement, ces bugs n'ont pas vraiment de solution miracle. On peut par contre vous proposer quelques astuces pour réagir correctement en cas de soucis. Suivez le guide !

Désinstallez Android System WebView

De nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes avec leurs applications Android au cours des dernières heures. Il semblerait qu'une mise à jour d'Android System WebView soit à l'origine de ces défaillances. Ce composant du système Android, responsable de l'affichage des contenus Web dans les applications Android, a en effet été mis à jour ce lundi 22 mars 2021. Un porte parole de Google a d'ailleurs confirmé l'existence d'un bug : “Nous sommes conscients d'un problème avec WebView qui provoque le plantage de certaines applications sur Android. Nous travaillons actuellement à découvrir pleinement la portée et un correctif est en cours”.

Pour résoudre le problème, on vous invite tout simplement à désinstaller ce composant d'Android en vous rendant sur le Play Store. Suivez le processus complet ci-dessous :

Rendez-vous sur le Google Play Store

Allez dans Mes jeux et applications

Ouvrez l'onglet Mises à jour et sélectionnez Android System WebView

Confirmer en appuyant encore sur Désinstaller

Redémarrer votre smartphone Android

Essayez ensuite de redémarrer votre smartphone. Si il y a longtemps que vous n'avez pas redémarré votre appareil Android, cette action pourrait bien fonctionner.Le redémarrage remettra à zéro votre smartphone au niveau des applications et des processus ouverts. Toutes ces applications ouvertes en arrière-plan sur votre smartphone Android peuvent avoir un réel effet négatif sur le long terme. Si le problème est mineur, le redémarrage devrait suffire.

Forcer l'arrêt de l'application Android

Avant d'en venir à ses solutions plus extrêmes, commencez par forcer l'arrêt de cette application Android défaillante. Même si vous l'avez déjà fermé, une application peut continuer de tourner en arrière plan suite à un bug. Pour forcer l'arrêt, il vous suffit de :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Android

Allez dans Applications et notifications

Choisissez l'application Android qui pose problème

appuyez sur Forcer l'arrêt

Videz le cache de l'application Android

En cas de problème, la seconde étape indispensable est de vider le cache de l'application en question. Pour vider le cache d'une application Android, c'est très simple :

rendez-vous dans les Paramètres ,

puis dans Applications et notifications

choisissez l'application Android qui pose problème

Rendez-vous dans Stockage

Cliquez sur Vider le cache

A la prochaine ouverture, votre application sera un peu plus lente au lancement mais cette manoeuvre pourrait avoir résolu le problème s'il n'est pas trop sérieux. Evitez par contre de cliquer sur “supprimer les données”. Cette action va supprimer les données enregistrées au moment de l'identification.

Vérifiez si une mise à jour est disponible pour l'application Android

Le problème a peut-être déjà été repéré par les développeurs de l'application. Avec un peu de chance, une mise à jour contenant un correctif est déjà proposé. Pour vérifier si une mise à jour de l'application est disponible, il vous suffit de :

vous rendre sur l'application du Google Play Store

rendez-vous dans le menu déroulant de gauche

appuyez sur Mes jeux et applications

choisissez Tout mettre à jour

Désinstallez puis réinstallez l'application Android

Si toutes ces astuces n'ont toujours rien donné, vous allez devoir désinstaller l'application qui vous cause des problèmes. Pour ça, il vous suffit de :

Vous rendre sur l'application Google Play Store

Recherchez l'application en question et de cliquer sur Désinstaller

Patientez quelques instants avant d'appuyer sur Installer

Bien entendu, cette solution n'est possible que dans le cas d'une application que vous avez installé vous-même. Si elle était en native sur votre smartphone Android, il vous reste l'option de rooter celui-ci pour retirer l'application ou de supprimer les dernières mises à jour. Une de ces deux solutions devrait pouvoir régler le problème aussi.

Rétablir la configuration d'usine de votre smartphone Android

Si les méthodes ci-dessus n'ont pas fonctionné, il va falloir employer la méthode forte. Vous allez devoir rétablir votre smartphones à ses réglages d'usine. Avant de faire ça toutefois, il y a quelques étapes indispensables à respecter. Avant toute chose, on vous conseille de sauvegarder les données personnelles de votre smartphone Android. Pour rétablir votre smartphone aux réglages d'usine :

Ouvrez l'application Paramètres

Cliquez sur Système puis sur Options de réinitialisation

puis sur Appuyez sur Effacez toutes données (rétablir la configuration d'usine

Une fois cette opération terminée, sélectionnez l'option de redémarrage de l'appareil.

Configurez l'appareil et restaurez les données que vous avez sauvegardé.

Pour en savoir plus, découvrez pourquoi il faut réinitialiser votre smartphone Android et comment le faire. Quelles sont les applications qui rencontrent le plus de problèmes sur votre smartphone Android ? Quelle est votre méthode ? Avez-vous déjà arrêté d'utiliser une application à cause de ce problème ? Racontez-nous tout ça dans les commentaires !