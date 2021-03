Pour son arrivée sur le secteur des montres connectées, Xiaomi propose une Mi Watch au prix raisonnable. Tournée vers le suivi d’activités, elle offre néanmoins toutes les fonctions qu’on est en droit d’attendre de ce type de produit et promet une solide autonomie. De quoi rivaliser avec les grands noms de ce marché ?

Par Alix Denoyers

Champion des bracelets connectés à petit prix depuis de longues années avec ses Mi Band, Xiaomi passe enfin aux montres connectées. En tout début d’année, le constructeur lançait ainsi sur le marché français la Mi Watch Lite (vendue 69 euros) et passe, quelques semaines plus tard, la vitesse supérieure avec un modèle plus ambitieux encore, la Mi Watch, pour un plus du double du prix.

Cette Mi Watch reprend la plupart des caractéristiques techniques de sa petite sœur en y ajoutant quelques fonctions, une autonomie améliorée, mais aussi un design plus classique avec son cadran rond de « vraie » montre. C’est aujourd’hui le wearable le plus cher vendu par Xiaomi, même si ce prix reste « raisonnable ». Cette montre dispose-t-elle des atouts pour vous faire oublier votre Mi Smart Band 5 à moins de 50 euros ou les nombreux modèles de la concurrence ? Nous avons testé au quotidien la Mi Watch une dizaine de jours pour vous répondre.

Prix et disponibilité

La Mi Watch de Xiaomi est vendue en France depuis le 9 mars dans les boutiques de la marque, mais aussi dans la plupart des enseignes au prix de 149 euros. Elle est déclinée en 3 couleurs : noir, bleu marine ou beige. Précisons que malgré son récent lancement, on peut déjà la trouver en promotion jusqu’à une vingtaine d’euros de moins (sur le Marketplace de Cdiscount notamment). Vendue dans un packaging jaune tout en longueur, elle est livrée avec un socle de chargement magnétique.

Fiche technique de la Mi Watch

Dimensions 45,9 mm x 53,35 mm x 11,8 mm Poids 32 g Écran 1.39" AMOLED Définition 454 x 454 pixels Résolution 326 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Capteurs GPS intégré, Cardiofréquencemètre (avec mesure SpO2 et VO2Max), accéléromètre, Gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression barométrique, capteur de lumière ambiante Étanchéité 5 ATM Batterie 420 mAh Autonomie 16 jours annoncés Chargement Socle magnétique USB

Un grand écran tactile et deux boutons pour piloter la montre

Alors que la Mi Watch Lite est équipée d’un écran carré façon Apple ou Fitbit, la Mi Watch opte, elle, pour un cadran rond dans lequel vient se loger un grand et lumineux écran Amoled de 1,39 pouce, bien réactif.

Au-delà d’une navigation tactile assez classique – glissement vers le bas pour lire ses notifications, vers le haut pour accéder aux principaux raccourcis ou glissements latéraux pour faire défiler tous les widgets -, la montre est équipée de 2 boutons. Les mentions « Home » et « Sport » qui figurent juste en face sur le cadran ne laissent pas de place au doute. Le premier donne accès d’une pression à l’intégralité des fonctions et aux réglages, tandis que le second permet de lancer l’un des nombreux entraînements sportifs intégrés en matière de suivi.

L’ensemble s’avère parfaitement fonctionnel et permet d’obtenir une bonne maîtrise de la Mi Watch en quelques minutes. Xiaomi n’a de ce point de vue pas révolutionné le genre, s’inspirant comme à son habitude du meilleur de ce qu’on trouve chez les concurrents, voire en l’améliorant un peu au passage quand c’est possible. On ne s’en plaindra pas.

Design : le plastique au service du confort

En ce qui concerne la conception, le constructeur a fait le pari du tout plastique (mis à part pour l'écran, qui n'est certes qu'en polyamide, mais renforcé de fibres de verre). L’occasion de baisser le prix de sa montre, mais pas seulement. Malgré ses dimensions assez importantes – un diamètre de 4,6 cm pour une épaisseur de presque 12 mm -, la montre de Xiaomi sait se faire bien plus discrète que la Huawei GT 2 Pro, grâce justement à l’usage du plastique pour le boîtier. La Mi Watch ne pèse ainsi que 32 grammes (hors bracelet). Autant dire qu’on ne la sent absolument pas au poignet, ce qui est un avantage certain pour un modèle censé devenir le compagnon de vos jours et vos nuits. C’est sans aucun doute moins sophistiqué que le titane auquel Huawei fait appel, mais bien plus agréable à porter. D’autre part, son style plus discret passera mieux au (petit) poignet d’une femme, et ce, malgré son large diamètre.

Le bracelet de la montre, assorti à la couleur du boîtier est lui aussi constitué d’un plastique souple haut de gamme et légèrement texturé, d’un port tout aussi confortable.

Seules trois couleurs, assez sobres, sont proposées sur le marché français -noir, bleu marine et beige comme nous le disions plus haut- mais les bracelets des Mi Watch sont interchangeables et il en existe de couleur vert olive, jaune ou orange. On en trouve aussi assez facilement chez les e-commerçants (Amazon, Cdiscount, etc.). Rien ne vous empêchera d’ajouter une touche de fantaisie en vous en procurant un.

Xiaomi Wear : la nouvelle Application pour les montres

Avec ses bracelets Mi Band, Xiaomi propose l’appli Mi Fit, plutôt réussie et riche de fonctionnalités. Pour le lancement de ses montres, le constructeur a souhaité proposer une nouvelle appli, Xiaomi Wear, compatible Android (à partir de 5.0) et iOS (à partir de 10).

Le service offert par la Mi Watch ne diffère pourtant pas fondamentalement de celui des bracelets de la marque. Le GPS est désormais intégré, l’écran plus grand, mais on retrouve peu ou prou les mêmes fonctions intelligentes – un peu limitées – comme l’affichage des notifications. Contrairement à une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch, il n’est pas possible, par exemple, d’installer des applications supplémentaires. Compatible Bluetooth 5.0, la Mi Watch n’est ni plus ni moins un bracelet connecté qui a adopté le design d’une montre.

Alors, fallait-il pour autant créer une nouvelle appli ? Pas sûr, même si Mi Fit, au design un peu spartiate méritait une refonte. Le constructeur a peut-être souhaité se détacher ici d’une appli qui était utilisée également par les montres Huami, une marque de l’écosystème Xiaomi. Quoi qu’il en soit, Wear apporte un petit vent de fraîcheur avec quelques animations plus modernes et bienvenues.

Simple à installer, elle met à disposition de l’utilisateur tout ce dont il a besoin pour tirer parti de sa montre. Dans la partie « Statut » figurent tous les événements du jour. « Entraînements » permet de lancer une activité sportive en salle ou de plein air depuis le smartphone sans toucher sa montre. Enfin, « Profil » donne accès aux réglages et à la personnalisation de la montre.

Une application complète, mais des défauts de jeunesse

Globalement, Xiaomi Wear offre la plupart des fonctions sportives qu’on est en droit d’attendre d’une montre, à l’exception d’un ECG (électrocardiogramme) comme sur la Withings ScanWatch, par exemple, ou éventuellement d’un module avancé pour lutter contre le stress, comme sur la Fitbit Sense. On se contente avec la Mi Watch d’exercices de respiration et d’un indicateur de stress.

Tout y est : suivi de la fréquence cardiaque en continu grâce au cardiofréquencemètre intégré, mesure du taux d’oxygène dans le sang, suivi de l’indicateur de performance VO2 max (consommation maximale d’oxygène) et de plus d’une centaine d’activités sportives sont de la partie – de la course au Yoga en passant par… le curling.

De quoi se programmer de longues séances de remise en forme. Bien sûr, ce sont sur des pratiques comme celles de la marche ou de la course à pied qu’on obtient les rapports d’activité les plus détaillés. Distance parcourue, rythme, fréquence cardiaque, tracé de son parcours… les infos livrées par la montre et surtout l’appli sont nombreuses et pour la plupart très utiles.

L’application souffre néanmoins de défauts de jeunesse. Sans même parler des quelques coquilles et autres traductions hasardeuses dans l’interface (Taille au lieu d’Altitude, par exemple !), les données brutes manquent encore un peu trop d’explications ciblées, voire tout simplement « d’enrobage ». Quelques encouragements ne seraient, par exemple, pas de trop… Lire qu’on est « épuisé » en permanence dans la partie Énergie sans qu’on comprenne vraiment pourquoi ou qu’on a une qualité de sommeil « moyenne » ou « mauvaise » pendant plusieurs jours d’affilée peut vite devenir lassant, voire anxiogène. D’ailleurs bizarrement, un sommeil jugé « moyen » dans l’interface de l’application est indiqué comme « normal » depuis l’écran de la montre. Certains graphiques mériteraient aussi d’être retravaillés pour être plus facilement analysables et compréhensibles de tous.

C’est d’autant plus étonnant que ceux présents sur la montre – assez nombreux, ce qui évite de se reporter systématiquement à l’appli – sont bien plus réussis, telle la répartition entre les différentes phases du sommeil ci-dessous.

Malgré ces quelques défauts susceptibles d’être gommés au travers de mises à jour, Xiaomi s’en sort plutôt correctement en offrant un large éventail de services dans les domaines du sport et de la santé, ainsi que des possibilités de réglages similaires à ce qu’on peut trouver chez la concurrence.

Un suivi d’activités simple à mettre en œuvre et performant

D’une simple pression sur le bouton « Sport », lancer un suivi d’activité sportive sur la montre ne prend que 2 ou 3 secondes. Il est d’ailleurs possible d’affecter ce bouton à un sport en particulier si on le pratique plusieurs fois par semaine (c’est alors encore plus rapide de démarrer ladite activité) ou de le placer en tête de liste ses activités préférées.

Pour les entraînements de plein air, on apprécie particulièrement la rapidité du GPS à être opérationnel. Nous avons remarqué lors des premiers exercices qu’il pouvait y avoir 2 à 300 mètres de différence (sur quelques kilomètres) par rapport à des distances mesurées avec des montres concurrentes, mais cela ne s’est pas reproduit en fin de test. Rien de rédhibitoire quoi qu’il en soit.

Depuis les paramètres (sur le smartphone ou la montre), il est aisé de se fixer des objectifs de durée ou de distance parcourue, de faire vibrer la montre à chaque nouveau km parcouru ou à chaque objectif atteint, mais aussi de consulter en temps réel sur le cadran ses performances en faisant défiler les écrans d’un glissement de doigt.

Pour la marche et la course, un mode automatique vous propose de démarrer le suivi d’activité au bout de quelques centaines de mètres. Pratique si on a oublié d’appuyer sur le bouton sport de sa montre. De ce point de vue tout est pensé pour faciliter la vie de l’utilisateur.

Enfin des notifications avec émojis… sans la couleur

Comme toute bonne smartwatch, la Mi Watch embarque tout un lot de fonctions « intelligentes ». En plus d’une lampe torche, d’une alarme, d’un minuteur, de la météo, d’un baromètre et d’une boussole, des outils assez basiques, mais pas forcément disponibles sur toutes les montres, on peut découvrir un lecteur de musique qui est en fait une télécommande pour le smartphone. On ne peut pas en effet installer d’application de type Spotify ni stocker de la musique sur sa montre, mais on pourra au moins interrompre ou zapper une chanson directement depuis son cadran. L’assistant Alexa d’Amazon est également embarqué et répondra par écrit à vos éventuelles interrogations formulées oralement (quel temps pour demain à Paris ou bien quand arrivera ma commande Amazon), la Mi Watch étant équipée d’un micro, mais pas d’un haut-parleur !

Grâce à une mise à jour récente, il est également possible de déclencher l’appareil photo de son smartphone depuis la montre. On peut aussi le faire sonner pour le retrouver quand on ne parvient plus à remettre la main dessus. Précisons par ailleurs qu’on a trouvé au fin fond de l’application un menu ECG. Est-il destiné à un autre modèle ou bien Xiaomi prévoit-il de l’intégrer plus tard à sa Watch ? L’avenir nous le dira ! On apprécie, en revanche, les nombreux « cadrans », une bonne centaine, mis à disposition gratuitement pour personnaliser sa montre. Il sera ainsi possible d’offrir à cette Mi Watch en quelques secondes un look de vraie montre analogique avec des aiguilles ou au contraire un aspect plus original, avec l’affichage de toutes ses performances (nombre de pas parcourus, calories dépensées, rythme cardiaque, météo, batterie restante, etc.

Au prix de quelques minutes passées à donner à Xiaomi toute une série d’autorisations, il devient possible de recevoir ses notifications sur la montre : appels (qu’il sera bien sûr impossible de prendre depuis la montre), SMS, réseaux sociaux, etc. Une fonction appréciable qui était déjà disponible sur les bracelets Mi Band. Désormais les émojis sont de la partie, mais pas tous. Surtout, ils s’affichent en noir et blanc, ce qui les rend assez peu visibles. Pourtant chez Huami, les montres Zepp connectées avec l’appli Mi Fit, bénéficiaient d’émojis couleur. Étonnant que Xiaomi ne parvienne pas à faire de même.

Mi Watch : parmi les meilleures en autonomie

Ce qu’on apprécie avec une montre destinée à vous accompagner au quotidien, de jour comme de nuit, pour suivre vos activités, c’est qu’il ne soit pas nécessaire de la recharger trop souvent. De ce point de vue, la Mi Watch ne déçoit pas. Malgré nos multiples sollicitations lors de cette période de test, elle affiche encore un peu plus de 30 % d’autonomie au bout de 10 jours. De quoi la classer parmi les montres les plus endurantes du marché. En l’utilisant de façon assez classique, c’est-à-dire en ne sollicitant le GPS que 2 ou 3 fois par semaine, elle devrait allégrement passer la barre des 16 jours annoncés par Xiaomi. Précisons d’ailleurs que Xiaomi annonce 50h d’autonomie pour un usage avec le GPS activé en continu.