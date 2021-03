Marvel dévoile un nouvel Alien : le xénomorphe a l’air encore plus terrifiant qu’avant !

La nouvelle saga Alien qui s'apprête à sortir chez Marvel s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus terrifiantes qui soit, du moins pour la Maison des Idées. Les premiers visuels augurent en tout cas un retour aux sources, semblable à ce que l'on peut trouver dans les films, et surtout à mille lieues de l'ambiance bon-enfant de Disney.

Suite au rachat de la 20th Fox par Disney, Marvel Comics a désormais les droits de publication sur de nombreux personnages, à commencer par Predator ou Alien. La maison d'édition avait d'ailleurs annoncé l'an passé que de nouvelles séries de comics verraient bientôt le jour… Et c'est désormais chose faite. Si la saga Predator d'Ed Brisson et Kev Walker voit le personnage principal devenir le pourchassé (plutôt que le chasseur), les nouveaux comics Alien empruntent finalement un chemin plus classique. En revanche, les premiers visuels diffusés sur la Toile ont de quoi faire trembler les âmes sensibles, et devraient ravir les fans de la première heure.

Dans une interview accordée à SyFy Wire, le scénariste Philip Kennedy Johnson explique à quel point il est fan de la licence Alien et comment il s'attache à respecter le caractère horrifique de la saga. Les quelques planches diffusées montrent clairement que, malgré le rachat des droits Alien par Disney, l'horreur est bien au rendez-vous. L'auteur de BD explique qu'il souhaite trouver de nouvelles façons de “choquer et de déranger le lecteur”, et qu'il va introduire des créatures totalement inédites.

La nouvelle saga Alien de Marvel promet d'être aussi flippante que les films

La saga Alien promet d'être à mille lieues des poncifs Disney, et pourrait même être encore plus terrifiante que la série de jeux vidéo Alien. Le nouveau run suivra l'histoire de Gabriel Cruz, ancien employé de l'infâme société Weyland-Yutani. Alors qu'il a failli mourir à cause des xénomorphes, le voilà qui doit maintenant faire équipe avec l'Android Bishop (ce nom devrait vous rappeler quelque chose si vous êtes fan de la saga). Leur objectif : retrouver le fils de Gabriel, tout en échappant aux xénomorphes et à une nouvelle variant baptisée “Alpha”. Dans ce monde terrifiant, personne n'est irréprochable et personne n'est en sécurité.

Au scénario, on trouve donc Philip Kennedy Johnson, à qui l'on doit Last God ou Batman Secret Files parus chez DC. Mais l'auteur n'est pas un inconnu non plus des fans de Marvel, puisqu'il a travaillé sur Empyre: Captain America, ou l'horrifique saga Marvel Zombies (si vous ne connaissez pas, imaginez un monde dévasté par les zombies et dans lequel même les super-héros sont atteints et se dévorent entre eux).

Quant au dessin, il a été confié au génialissime Salvador Larroca, qui a notamment oeuvré sur Doctor Doom, Iron Man, Excalibur, Ultimate X-Men et X-Treme X-Men (une excellente saga que nous vous conseillons, même si elle est parfois décriée).

Alien #1 est attendu pour le 24 mars 2021. En France, rappelons que c'est Panini qui publie les droits de publication des comics Marvel. En revanche, on ignore pour le moment si une traduction de la saga Alien est dans les cartons de la maison d'édition.