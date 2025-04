Google Messages se rapproche de WhatsApp avec cette nouveauté très pratique qui va bientôt arriver pour les discussions de groupe

Google améliore progressivement son application de messagerie. Une nouvelle fonction en cours de développement va simplifier l’ajout de participants dans les groupes. Il sera bientôt possible de rejoindre une discussion avec un simple lien.

Les discussions de groupe sont devenues incontournables pour échanger entre amis, organiser des événements ou suivre des projets familiaux. Sur les applications de messagerie, ces groupes se forment rapidement, mais les ajouter manuellement peut être long et peu pratique. D’autres plateformes, comme WhatsApp ou Telegram, proposent déjà des liens d’invitation pour simplifier l’accès. Google Messages semble enfin suivre cette voie.

Une version récente de l’application Android révèle une nouvelle interface dédiée à cette fonctionnalité. Bien qu’elle ne soit pas encore active, l’analyse du code montre clairement les premiers éléments visuels liés à l’invitation par lien. Google Messages permettra de générer une URL unique ou un QR code à partager. Ces liens auront une durée de validité limitée à 30 jours, avec la possibilité de les désactiver à tout moment.

Google Messages va permettre de rejoindre un groupe avec un simple lien ou un QR code

L’interface découverte dans la dernière version de test montre un bouton pour créer un lien et le partager facilement. Un interrupteur permettra d'en choisir un destiné à une seule personne ou réutilisable par plusieurs contacts. Le système est pensé pour rester sous contrôle : en cas d’abus ou de diffusion non souhaitée, l’utilisateur pourra le désactiver depuis l’application.

Une fuite récente avait déjà révélé une refonte complète de l’interface de Google Messages. On y découvre des bulles de texte plus arrondies, une organisation par cartes pour les contacts, un accès simplifié aux groupes et une intégration renforcée de l’IA Gemini. Ce lifting rapproche visuellement l’application d’un WhatsApp, avec une navigation plus fluide.

Ces changements visent à rendre l’utilisation plus intuitive, tout en soutenant le protocole RCS, déjà au cœur de l’application, qui permet l’envoi de messages enrichis entre utilisateurs Android — et bientôt avec les iPhone, Apple a commencé à l’adopter dans iOS 18. Le système d’invitations par lien complète donc cet ensemble d’améliorations attendues. Son déploiement n’est pas encore daté, mais tout indique qu’il pourrait arriver dans les mois à venir.

